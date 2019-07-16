الجارديان: تصريحات ترامب "العنصرية" ضد نائبات الكونجرس تساعده فى 2020

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية فى تحليل لها إنه رغم الجدل الواسع الذى تسبب فيه تصريح الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب بشأن عودة نائبات الكونجرس الملونين إلى موطنهن الذى جئن منه، وهو ما أثار عاصفة من الانتقادات ووصفه بالتعصب والعنصرية، إلا أن هذه النوعية من التصريحات ربما تمهد له الطريق إلى البقاء فى البيت الأبيض لفترة رئاسة ثانية.

وأضافت الصحيفة أنه تصريحات ترامب بشأن أربع نائبات ديمقراطيات لن تضر بفرص إعادة انتخابه، بل على العكس من ذلك ، يبدو أن الرئيس الأمريكي يعتبر الخطاب المثير للانقسام والمناهض للمهاجرين أفضل فرصة للتشبث بالبيت الأبيض العام المقبل. ويقول المحللون إنه ربما يكون على صواب.

ونقلت الصحيفة عن بن رودس ، مستشار الأمن القومي السابق لباراك أوباما ، قوله: "أطلق ترامب علامته السياسية منذ 8 سنوات قائلًا إن أول رئيس أمريكي من أصل أفريقي ولد في إفريقيا. لقد كان الأمر دائمًا يتعلق بالعنصرية ، وحقيقة أن هذا الأمر كان مثيرًا للجدل جزءا من المشكلة ".

وأوضحت "الجارديان" أن ترامب يعد رئيس أقلية بعد فوزه بنسبة 46 ٪ من الأصوات الشعبية في عام 2016 ، أي أقل من نسبة هيلاري كلينتون البالغة 48 ٪ ، لكنه فاز بالانتخابات بأصوات المجمع الانتخابى. تشير جميع الدلائل على حملة إعادة انتخابه الوليدة حتى الآن إلى أنه يأمل في تكرار الحيلة في ولايات ميشيجان وبنسلفانيا ويسكونسن ، والتي تضم جميعها الأغلبية من البيض.