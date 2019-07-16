سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 16 يوليه 2019 03:57 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية تقارير مصرية

التنمية المحلية: 716 تقدموا لشغل درجة مدير عام فى مسابقة قيادات المحليات

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 03:18 م
التنمية المحلية: 716 تقدموا لشغل درجة مدير عام فى مسابقة قيادات المحليات تقديم أوراق - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة التنمية المحلية، أن لجنة إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة القيادات المحلية، التى بدأت أعمالها اليوم بعد انتهاء الاختبارات بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، تلقت اللجنة عدد من المقترحات من المتقدمين و التي سيتم النظر فيها ودراستها،

وأشارت الوزارة فى بيان اليوم، إلى أن عدد المتقدمين فى الإعلان الذى حمل رقم رقم 2 لسنة 2019، بلغ 1183 متقدم، استوفى الشروط من بينهم 1114 متقدم، لافتة إلى أنه تقدم للمسابقة على الدرجة 101، وتقدم لدرجة المدير العام 716 موظفًا، فيما تقدم للدرجة العالية 297 ، وبلغ عدد القيادات المطلوبة فى الإعلان 65 قيادة.

وكانت قد شددت وزارة التنمية المحلية، على أنها تعمل باستمرار على تطبيق أعلى المعايير العلمية والإدارية ومبادئ الشفافية والعدالة والحوكمة فى اختيار القيادات الجدد ليكونوا على أعلى مستوى من الكفاءة إدراكاً بأن عملية إصلاح الإدارة المحلية تبدأ من اختيار قيادات جيدة لرفع كفاءة العمل بالمحليات.

 


مسابقه التنميه المحليه

التنميه المحليه

قيادات المحليات

قيادات التنميه المحليه

مسابقه المحليات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيديو.. متحدث التنمية المحلية: دراسة لتحويل الأتوبيسات لتعمل بالغاز الطبيعى

الإثنين، 15 يوليه 2019 11:15 م

جولة لوزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة فى أتوبيس لهيئة النقل العام وسط البلد

الإثنين، 15 يوليه 2019 11:54 ص

التنمية المحلية يؤكد وصول نسبة القيادات النسائية بالوزارة إلى 38%

الإثنين، 15 يوليه 2019 09:56 ص

التنمية المحلية: الزيادة السكانية من أخطر تحديات التنمية ولا تقل عن تحدى الإرهاب

الأحد، 14 يوليه 2019 02:13 م

التنمية المحلية: افتتاح محور الهضبة الغربية بأسيوط بتكلفة 1.2 مليار جنيه قريبًا

الأحد، 14 يوليه 2019 01:03 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أول صورة من كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

أول صورة من كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

كلاكيت أول مرة.. بدء تصوير الجزء الثانى من فيلم A Quiet Place

كلاكيت أول مرة.. بدء تصوير الجزء الثانى من فيلم A Quiet Place

من البداية للنهاية.. بالساعة والدقيقة خسوف القمر الجزئى بمصر توقيتات ومراحله

من البداية للنهاية.. بالساعة والدقيقة خسوف القمر الجزئى بمصر توقيتات ومراحله

شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

فرج عامر يعلن تولى حسن شحاتة الإدارة الفنية للمنتخب

فرج عامر يعلن تولى حسن شحاتة الإدارة الفنية للمنتخب

الكهرباء تنتهى من تركيب 7 ملايين و600 ألف عداد مسبق الدفع

الكهرباء تنتهى من تركيب 7 ملايين و600 ألف عداد مسبق الدفع

25 معلومة عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد تسليمه لمجلس الدولة

25 معلومة عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد تسليمه لمجلس الدولة

إنتصار جديد للنساء ..تعيين أول امرأة رئيسا لأكاديمية القوات الجوية اليونانية

إنتصار جديد للنساء ..تعيين أول امرأة رئيسا لأكاديمية القوات الجوية اليونانية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة