التنمية المحلية: 716 تقدموا لشغل درجة مدير عام فى مسابقة قيادات المحليات

كتب على عبد الرحمن

أكدت وزارة التنمية المحلية، أن لجنة إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة القيادات المحلية، التى بدأت أعمالها اليوم بعد انتهاء الاختبارات بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، تلقت اللجنة عدد من المقترحات من المتقدمين و التي سيتم النظر فيها ودراستها،

وأشارت الوزارة فى بيان اليوم، إلى أن عدد المتقدمين فى الإعلان الذى حمل رقم رقم 2 لسنة 2019، بلغ 1183 متقدم، استوفى الشروط من بينهم 1114 متقدم، لافتة إلى أنه تقدم للمسابقة على الدرجة 101، وتقدم لدرجة المدير العام 716 موظفًا، فيما تقدم للدرجة العالية 297 ، وبلغ عدد القيادات المطلوبة فى الإعلان 65 قيادة.

وكانت قد شددت وزارة التنمية المحلية، على أنها تعمل باستمرار على تطبيق أعلى المعايير العلمية والإدارية ومبادئ الشفافية والعدالة والحوكمة فى اختيار القيادات الجدد ليكونوا على أعلى مستوى من الكفاءة إدراكاً بأن عملية إصلاح الإدارة المحلية تبدأ من اختيار قيادات جيدة لرفع كفاءة العمل بالمحليات.