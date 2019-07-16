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"التموين" تطلق القافلة الـ109 إلى شمال سيناء لتوفير السلع الغذائية

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 01:06 م
"التموين" تطلق القافلة الـ109 إلى شمال سيناء لتوفير السلع الغذائية سلع تموينية - أرشيفية
كتب ـ مدحت وهبة

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أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، القافلة رقم 109 إلى محافظة شمال سيناء لتوفير السلع الغذائية للمواطنين، بجانب توفير منتجات اللحوم والدواجن بالمحافظات المختلفة.

وتقوم الشركة العامة لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بالوزارة بتوفير السلع  ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ وفروع الشركة بمحافظات الوجه البحرى بجانب توفير الشركة المصرية السلع والمنتجات بمحافظات الوجه القبلى بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، كما  تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة اللواء أحمد حسنين بتوفير كل المنتجات الغذائية للشركات التابعة أولا بأول.

كانت وزارة التموين، قد أعلنت عن تعاقدها على كمية 30 ألف طن زيت صويا خام مستورد، فى إطار تعزيز أرصدة البلاد من الزيت وأنه من المقرر أن تصل الكميات المتعاقد عليها خلال الفترة من 16 إلى 30 أغسطس المقبل، ويتم طرح الزيت على بطاقات التموين ومنافذ المجمعات الاستهلاكية.


التموين

الشركة العامة للجملة

شمال سيناء

السلع الغذائية

سلع مخفضة

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