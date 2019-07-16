التحقيق مع تاجر قتل آخر بسبب خلافات مالية بينهما فى كرداسة

كتب أحمد الجعفرى

تحقق النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيق مع الحل متهم بقتل آخر بسبب خلافات مالية بينهما بكرداسة، حيث وجهت له تهمة القتل، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وتلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه خلال مشاجرة مع تاجر.

وبإجراء التحريات تبين للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث كرداسة أن خلافات مالية تسببت في نشوب مشاجرة بين المجني عليه والمتهم، وتمكن رجال المباحث من ضبط القاتل، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.