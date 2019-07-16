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التحفظ على 30 طن ملح سياحات غير صالح للاستهلاك داخل مخزن بالمحلة

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 01:33 ص
التحفظ على 30 طن ملح سياحات غير صالح للاستهلاك داخل مخزن بالمحلة ملح سياحات - أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل

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تمكن المقدم حسام الغريب رئيس قسم مباحث التموين بالمحلة، بإشراف العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، من ضبط 30 طن ملح سياحات غير صالح للاستهلاك الأدمى داخل مخزن ملح طعام بقرية الجابرية مركز المحلة قبل بيعه بالأسواق بغرض الغش والتدليس.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بضبط المتهم"علي.ح.ا" 42سنة صاحب مخزن ملح طعام بقرية الجابرية مركز المحلة، وبحوزته 30طن ملح سياحات مخصص للاغراض الصناعية وغير صالح للاستهلاك الادمي، تحرر المحضر 28404 جنح مركز المحلة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 


مدير امن الغربية

ملح سياحات

المحله

مباحث التموين

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