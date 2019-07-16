التحفظ على 30 طن ملح سياحات غير صالح للاستهلاك داخل مخزن بالمحلة

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بضبط المتهم"علي.ح.ا" 42سنة صاحب مخزن ملح طعام بقرية الجابرية مركز المحلة، وبحوزته 30طن ملح سياحات مخصص للاغراض الصناعية وغير صالح للاستهلاك الادمي، تحرر المحضر 28404 جنح مركز المحلة، وتولت النيابة التحقيق.