التحالف يعترض 3 طائرات بدون طيار أطلقتها مليشيا الحوثى باتجاه السعودية

أ ش أ

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركى المالكى أن قوات التحالف تمكنت مساء اليوم الثلاثاء، من اعتراض وإسقاط ثلاث طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران من محافظة عمران باتجاه الأعيان المدنية بمدينة جازان وأبها.

وأوضح العقيد المالكي وفقا لوكالة الأنباء السعودية أنه في الوقت الذي يتواجد فيه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في صنعاء، تستمر محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية في استهداف المطارات المدنية في كل من (أبها وجازان ونجران) وكذلك الأعيان المدنية والمدنيين، ما يثبت إجرامها وفكرها المتطرف ضد الشعب اليمني ودول الجوار واستخدامها للأساليب الإرهابية، وكذلك استمرار تهديدها للأمن الإقليمي والدولي، مؤكدا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ كافة الإجراءات لضرب البنية العسكرية العدائية الإرهابية لدى المليشيا الحوثية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.