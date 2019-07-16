التحالف العربى يسقط طائرتين مسيرتين أطلقتهما الميلشيا تجاه السعودية

الرياض /أ ش أ/

أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، أن قواته اعترضت وأسقطت طائرتين بدون طيار، أطلقتهما ميليشيات الحوثى الإرهابية، باتجاه مدينة خميس مشيط السعودية.

ونقلت قناة "العربية" الفضائية، عن المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف العقيد الركن تركى المالكى قوله، إن القوات تمكنت مساء اليوم الإثنين، من اعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين حوثيتين أطلقتا من صنعاء باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط.

وأوضح المالكى أن عملية الاعتراض والإسقاط للطائرتين نتج عنها سقوط الشظايا والأجزاء بأحد الأحياء السكنية، مما أدى إلى تضرر أحد المبانى السكنية بأضرار طفيفة وبعض المركبات، دون وقوع خسائر بشرية.

واعتبر المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف العربي، أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بتعمد استهداف المدنيين "تعبر عن إفلاسها ونهجها اللا أخلاقى بمثل هذه الأعمال الإرهابية".

وشدد المالكى على أن هذه الهجمات الإرهابية والعدائية المتكررة "ممنهجة لاستهداف المدنيين، فى مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولى الإنساني، مما يعد جريمة حرب".

وأكد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف "مستمرة بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية، وتحييد القدرات الحوثية بكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية".