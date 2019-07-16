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التأمين الصحى: الانتهاء من اعتماد قوائم تسعير خدمات المنظومة للجهات المتعاقدة

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 05:32 م
التأمين الصحى: الانتهاء من اعتماد قوائم تسعير خدمات المنظومة للجهات المتعاقدة التأمين الصحى الشامل
كتب وليد عبد السلام

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أكدت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أنه تم الانتهاء من اعتماد قوائم تسعير الخدمات الصحية التى سيتم تقديمها فى المستشفيات وسيتم التعاقد معها لتقديم الخدمات الطبية للمنتفعين مع التطبيق المرحلى للمنظومة.

وأضافت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة ، أنه تحديد حزمة الخدمات الطبية المقدمة فى ظل النظام الجديد، واعتماد قوائم تسعيرها بالتعاون مع كل الأطراف المعنية المشاركة؛ بما يضمن توفير خدمة صحية جيدة تحظى برضاء المواطنين ، مشيرة الى أن النظام الجديد يعتمد على فلسفة مد المظلة التأمينية لكل أفراد الأسرة بما يحميها من المخاطر المالية والأعباء النفسية للمرض، ويرتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تيسير سبل الرعاية الصحية للمواطنين.

يشار إلى أن مميزات التأمين الصحى الشامل تتضمن حرية المؤمن عليه فى اختيار مقدمى الخدمة، وتتحمل الدولة تكاليف الخدمات الوقائية وتنظيم الأسرة والطوارئ، كما تقدم خدمة طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، كما يعد نظاما تكافليا اجتماعيا بمشاركة جميع أفراد المجتمع وتتكفل الدولة بغير القادرين، كما يساهم فى تقليل الإنفاق الشخصى على الخدمات الصحية وتسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة.

جدير بالذكر، أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، هدفها تحقيق تغطية صحية شاملة لكل المصريين، وتؤمن علاجك وعلاج أسرتك من عمليات ورعاية وأدوية، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الطبية المقدمة مع ضمان التوزيع العادل والمساواة بين المواطنين، كما تهدف إلى التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، وتضمن الكفاءة والاستمرارية فى المنظومة الجديدة.

 

 


منظومة التأمين الصحى الشامل

منظومة التأمين الصحى

القوائم

تسعيرة الخدمات

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