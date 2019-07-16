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"البيطريين" تطالب بحل مشاكل تسجيل الأدوية وضم مستخلصات الأعشاب للزراعة

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 11:09 م
"البيطريين" تطالب بحل مشاكل تسجيل الأدوية وضم مستخلصات الأعشاب للزراعة لجنة الأدوية والشركات بالنقابة العامة للأطباء البيطريين
كتبت آية دعبس

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عقدت لجنة الأدوية والشركات، بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، اجتماع مساء اليوم، لمناقشة مشاكل صناعة الدواء البيطرى ومصانع الأدوية وأخر المستجدات فى قانون الهيئة العليا للدواء.
 
قال دكتور يوسف العبد، عضو مجلس النقابة العامة للاطباء البيطريين، رئيس لجنة الأدوية والشركات، إن اللجنة ناشدت وزارة الصحة لاستصدار قرار وزارى باستنثاء مصانع الدواء البيطرى الحديثة للحصول على بوكسات أسوة بالقرار الوزرى رقم 645 لسنة 2018 والخاص بفتح بوكسات لمصانع الأدوية البشرية الحديثة. 
 
أوضح العبد، أن اصدار هذا القرار يحافظ على صناعة الدواء البيطرى، ويقلل الاستيراد ويوفر العملة الصعبة، ويشجع الصناعة الوطنية والحفاظ على الثروة الحيوانية، ويقضى على صناعة بير السلم، التى ساهمت فى انتشار الأمراض فى الحيوانات، وتشجع على المنافسة فى سوق الدواء البيطرى، وخروج منتج بسعر يناسب المواطن العادى، وتنمية الثروة الحيوانية والحفاظ على صحة الحيوان وصحة الانسان التى تتأثر بأمراض الحيوانات سواء لحوم أو منتجات ألبان أو أسماك أو دواجن.
 
كما طالب دكتور محمد عمارة - عضو لجنة الأدوية والشركات - وزارة الزارعة باعتماد اضافة مستخلصات الأعشاب كمادة خام مسجلة باضافات الأعلاف، حيث ان الاتجاه العالمى للحصول على الغذاء الصحى والآمن من خلال الاستغناء على المتبقيات الدوائية لضررها على صحة الإنسان، ولفتح أسواق تصديرية تنافس المنتجات العالمية.
 
 

نقابة البيطريين

الادوية البيطرية

تسجيل الادوية البيطرية

متبقيات الادوية

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