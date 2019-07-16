البيئة تحصر المنشآت المخالفة بالمدن الصناعية لتوفيق أوضاعها

أجرى مسئولو وزارة البيئة جولة تفقدية لعدد من المنشات الصناعية بمدينة العاشر من رمضان فى إطار جولات الوزارة للوقوف على الوضع البيئى للمدن الصناعية، والتأكيد على تنفيذ قانون البيئة، يأتى ذلك بالتزامن مع حصر المنشآت المخالفة بالمدن الصناعية للبدء في توفيق أوضاعها، بحضور الدكتور محمد صلاح رئيس جهاز شئون البيئة والمهندسة ميسون نبيل مدير برنامج التحكم في التلوث الصناعي والمهندس خالد شاهين رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان و الدكتور سمير عارف رئيس جمعية المستثمرين بالمدينة.

وأكدت الوزارة أن التوافق البيئى أصبح فرصة حقيقية للمسثمرين لأنه يتعدى مرحلة توفير الموارد المالية إلى تعظيم استخدامها من خلال توفير الطاقة و المياه وغيرها بمراحل العملية الإنتاجية ليعطى للصناعة مزيدا من التنافسية مضيفة أن مفهوم التوافق البيئي أصبح الآن يحقق المصالح لكل الأطراف المعنية.

وتهدف الجولة إلى وقف الصرف الصناعي المخالف على شبكة الصرف الصحي، حيث تم حصر المنشآت المخالفة بالمدن الصناعية للبدء في توفيق أوضاعها طبقا لخطة زمنية محددة تبدأ من مدينة العاشر من رمضان، حيث قامت وزارة البيئة خلال شهر بالمرور على 134 مصنعا منهم 75 مصنعا مخالفا وسيتم بحث ودراسة طلبات الشركات الراغبة في توفيق أوضاعها بالتعاون مع برنامج التحكم في التلوث الصناعي المرحلة الثالثة الذي يقوم بتمويله الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التعمير الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية .

وتفقد الوفد عددا من المنشات الصناعية العاملة فى مجال الصناعات الدوائية و المنسوجات كما تضمنت الجولة افتتاح ورشة عمل بمقر جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان للترويج لأليات عمل برنامج التحكم فى التلوث الصناعى المرحلة الثالثة وتوفير الحزم التمويلية لدعم المنشآت الصناعية لتوفيق أوضاعها لكي تتوافق مع أحكام القانون.

وخلال ورشة العمل تم عرض الاجراءات و الاشتراطات الخاصة ببرنامج التحكم فى التلوث الصناعي وطرق استفادة المصانع منه لتوفيق أوضاعها البيئية كأحد البرامج التى تسعى إلى دعم ومساعدة المنشآت الصناعية المصرية لتحقيق التوافق البيئي والالتزام بأحكام قانون حماية البيئة وخاصة فيما يخص انبعاثات الهواء والصرف الصناعي ومشروعات تعديل العملية الإنتاجية واستخدام التكنولوجيا النظيفة.