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"الاستئناف" تنشئ إدارة جنائية مستقلة بمأموريات المحاكم لسرعة إنجاز القضايا

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 03:47 م
"الاستئناف" تنشئ إدارة جنائية مستقلة بمأموريات المحاكم لسرعة إنجاز القضايا المستشار بدرى عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة
كتبت هدى أبو بكر

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أصدر المستشار بدرى عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة قراراً بإنشاء إدارة جنائية مستقلة فى كل مأمورية من المأموريات التابعة للمحكمة، وذلك بهدف السرعة فى إنجاز العمل وتحقيق العدالة الناجزة.

وقال بيان صادر عن المحكمة، أن قرار المستشار بدرى عبد الفتاح بدرى رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى يحمل رقم 315 لسنة 2019 بتاريخ 13 يوليو 2019 بإنشاء إدارة جنائية مستقلة بكل مأمورية من المأموريات التابعة لمحكمة استئناف القاهرة ( مأمورية شمال القاهرة - مأمورية القاهرة الجديدة - مأمورية الجيزة والسادس من أكتوبر ) تختص باستلام كافة القضايا الجنائيةعلى الفور، ورودها من النيابة العامة، وقيدها وتسليمها مباشرة للموظف المختص، وقيدها بدفاتر التسليم لعرضها على الدوائر الجنائية المختصة بالجلسات التى يتم تحديدها بمعرفة المستشار عضو المكتب الفنى والمتابعة بكل مأمورية، مع منح صلاحيات المستشار رئيس المحكمة فى هذا الشأن للمستشارين أعضاء المكتب الفنى بالمأموريات.

يأتى هذا القرار ضمن مجموعة من القرارات التى أصدرها المستشار عبد الفتاح، والتى من شأنها سرعة إنجاز

العمل، واختصار الوقت المستغرق فى قيد القضايا الجنائية وتحديد الجلسات الخاصة بها، تمهيداً للفصل فيها فى آجال مناسبة، والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام الدوائر، وذلك تحقيقاً للعدالة الناجزة.

 


محكمة الاستئناف

العدالة الناجزة

سرعة إنجاز القضايا

المستشار بدرى عبد الفتاح

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