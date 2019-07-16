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الاتحاد الأوروبى يعتزم فرض عقوبات إضافية على فنزويلا

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 05:46 م
الاتحاد الأوروبى يعتزم فرض عقوبات إضافية على فنزويلا الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجريني
أ ش أ

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قالت الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجريني إن الكتلة الأوروبية تخطط لفرض مزيد من العقوبات على فنزويلا.

 

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية اليوم،الثلاثاء، أن العقوبات من المتوقع أن تطال مسؤولين متهمين بالتورط في عمليات تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان.

 

وأضافت موجريني - في بيان - أنها تعمل بالتعاون مع الأمم المتحدة للتأكد من احترام حقوق الإنسان في فنزويلا، وذلك عقب تقارير عن وقوع انتهاكات على يد قوات الأمن.

 

واتخذ الاتحاد الأوروبي عام 2017 تدابير منها فرض حظر على بيع الأسلحة، ومنع سفر مسؤولين وتجميد بعض الأصول.

 


فنزويلا

الاتحاد الأوروبى

فيديريكا موجرينى

عقوبات

حقوق الانسان

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