سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 16 يوليه 2019 07:28 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

الاتحاد الأوروبى: سنواصل العمل لإعادة إيران إلى تنفيذ التزاماتها بالاتفاق النووى

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 06:00 ص
الاتحاد الأوروبى: سنواصل العمل لإعادة إيران إلى تنفيذ التزاماتها بالاتفاق النووى فيدريكا موجيرينى مسؤولة السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى
بروكسل /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت مسؤولة السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، فيدريكا موجيرينى، الاثنين، إن الاتحاد سيواصل العمل لإعادة إيران لتنفيذ التزاماتها بالاتفاق النووي.

وأضافت موجيرينى - خلال مؤتمر صحفى فى بروكسل، بخصوص الآلية الأوروبية للتعامل مع إيران - "سنواصل العمل لإعادة إيران إلى تنفيذ التزاماتها تجاه الاتفاق النووي، ونحن لا نريد مزيدا من التصعيد فى المنطقة"، مشيرة إلى أن "آلية التعامل المالية بشأن إيران سيتم العمل عليها بين الدول الموقعة على الاتفاق ومفتوحة لمشاركة دول أخرى".

وفى سياق أخر، لفتت مسؤولة السياسة الخارجية إلى أنه لابد من توفير برامج لإعادة توطين اللاجئين سواء الموجودين فى ليبيا أو مناطق أخرى.

 


الاتحاد الأوروبى

إيران

الاتفاق النووى

أوروبا

العقوبات ضد ايران

النووى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أنواع كروت الائتمان وأفضل طرق استخدامها فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

أنواع كروت الائتمان وأفضل طرق استخدامها فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

فضيحة قطرية.. المعارضة تنشر تقارير كارثية عن التدخين والتلوث بالمستشفيات

فضيحة قطرية.. المعارضة تنشر تقارير كارثية عن التدخين والتلوث بالمستشفيات

لماذا يخشى تميم سقوط حليفه "العثمانلى"؟.. إخماد سعير قردوغان سيخنق الحرائق التى تشعلها الدوحة فى المنطقة.. كاتبة سعودية تفضح الحمدين: نجت من العقوبات الأمريكية بالرشاوى التى يدفع ثمنها المواطن القطرى

لماذا يخشى تميم سقوط حليفه "العثمانلى"؟.. إخماد سعير قردوغان سيخنق الحرائق التى تشعلها الدوحة فى المنطقة.. كاتبة سعودية تفضح الحمدين: نجت من العقوبات الأمريكية بالرشاوى التى يدفع ثمنها المواطن القطرى

رياض محرز: مواجهة السنغال "صعبة".. وجوارديولا مدرب رائع

رياض محرز: مواجهة السنغال "صعبة".. وجوارديولا مدرب رائع

المقاولون العرب يفقد نصف القوة الهجومية أمام الأهلى

المقاولون العرب يفقد نصف القوة الهجومية أمام الأهلى

لطلاب الثانوية العامة.. 15 معلومة عن كيفية التظلم على نتيجة الدور الأول

لطلاب الثانوية العامة.. 15 معلومة عن كيفية التظلم على نتيجة الدور الأول

12 نصيحة لحمايتك من مخاطر الحرائق والماس الكهربائى.. تعرف عليها

12 نصيحة لحمايتك من مخاطر الحرائق والماس الكهربائى.. تعرف عليها

طبول الانتخابات تدق فى اتحاد الكرة.. جمال علام وطاهر أبو زيد والشامى يجهزون لخوض الصراع على منصب الرئيس.. محمود طاهر يرفض العودة للعمل العام الرياضى.. والجميع ينتظر قرارات وزير الرياضة بشأن المرحلة الانتقالية

طبول الانتخابات تدق فى اتحاد الكرة.. جمال علام وطاهر أبو زيد والشامى يجهزون لخوض الصراع على منصب الرئيس.. محمود طاهر يرفض العودة للعمل العام الرياضى.. والجميع ينتظر قرارات وزير الرياضة بشأن المرحلة الانتقالية

المرور : كاميرات مراقبة منتشرة بمحيط الإغلاق الجزئى للطريق الدائرى لمنع الزحام

المرور : كاميرات مراقبة منتشرة بمحيط الإغلاق الجزئى للطريق الدائرى لمنع الزحام

الجزائر تتصدر 3 منتخبات بدون هزيمة فى أمم أفريقيا 2019

الجزائر تتصدر 3 منتخبات بدون هزيمة فى أمم أفريقيا 2019

"شيزوفرينيا على برانويا".. السلطان العثمانلى يثير الشفقة بكتاب يمجد فيه ذاته

"شيزوفرينيا على برانويا".. السلطان العثمانلى يثير الشفقة بكتاب يمجد فيه ذاته

كيف أهدى كبار الأدباء أعمالهم لـ نجيب محفوظ.. توفيق الحكيم يصفه بـ"الكاتب المؤمن" و"العبقرى".. صلاح عبد الصبور لقبه بـ"الفنان الكبير" وصنع الله إبراهيم بـ"الرائد العظيم".. وإهداءات خاصة من ثروت عكاشة وغالى شكرى

كيف أهدى كبار الأدباء أعمالهم لـ نجيب محفوظ.. توفيق الحكيم يصفه بـ"الكاتب المؤمن" و"العبقرى".. صلاح عبد الصبور لقبه بـ"الفنان الكبير" وصنع الله إبراهيم بـ"الرائد العظيم".. وإهداءات خاصة من ثروت عكاشة وغالى شكرى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة