الاتحاد الأوروبى: سنواصل العمل لإعادة إيران إلى تنفيذ التزاماتها بالاتفاق النووى

بروكسل /أ ش أ/

قالت مسؤولة السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، فيدريكا موجيرينى، الاثنين، إن الاتحاد سيواصل العمل لإعادة إيران لتنفيذ التزاماتها بالاتفاق النووي.

وأضافت موجيرينى - خلال مؤتمر صحفى فى بروكسل، بخصوص الآلية الأوروبية للتعامل مع إيران - "سنواصل العمل لإعادة إيران إلى تنفيذ التزاماتها تجاه الاتفاق النووي، ونحن لا نريد مزيدا من التصعيد فى المنطقة"، مشيرة إلى أن "آلية التعامل المالية بشأن إيران سيتم العمل عليها بين الدول الموقعة على الاتفاق ومفتوحة لمشاركة دول أخرى".

وفى سياق أخر، لفتت مسؤولة السياسة الخارجية إلى أنه لابد من توفير برامج لإعادة توطين اللاجئين سواء الموجودين فى ليبيا أو مناطق أخرى.