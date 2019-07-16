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الإدارة المركزية للحجر الزراعى: تصدير 697.030 طن بطاطس مائدة

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 03:00 ص
الإدارة المركزية للحجر الزراعى: تصدير 697.030 طن بطاطس مائدة بطاطس - أرشيفية
كتب عز النوبى

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كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى،  بشأن صادرات المنتجات الزراعية من الخضر والفاكهة، ارتفاع صادرت مصر من بطاطس المائدة إلى 697 ألف طن بطاطس، لتحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية، منذ بدء موسم التصدير فى يناير الماضى  وحتى 10يوليو الحالى، تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية.

وأكد الدكتور أحمد العطار ، رئيس الإدارة  المركزية  للحجر الزراعى، فى  تصريحات  لـ"اليوم السابع "، إن موسم   صادرات المنتجات الزراعية  خاصة الخضر والفاكهة يشهد ارتفاعا ملحوظا فى التصدير، حيث احتلت البطاطس المركز الثانى بعد الموالح في حجم الصادرات،  موضحا أن  جميع الصادرات الزراعية  تنطبق عليها  جميع  الاشتراطات الحجرية .

 وأضاف  رئيس الحجر الزراعى، أنه يجرى حاليا  فحص شحنات البطاطس المعدة  للتصدير  بمعامل  مشروع العفن البنى، مؤكدا أن جميع  الشحنات  المصدرة لجميع المنتجات الزراعية دون عوائق، موضحا أن جميع الشحنات المصدرة من بطاطس المائدة إلى الاتحاد الأوروبى وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، موضحا أن هناك إجراءات مشددة على جميع صادرات الخضر والفاكهة.

وتابع  "العطار":  أن الحجر الزراعى  يقوم بتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.


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الحجر الزراعى

الحاصلات الزراعية

بطاطس المائدة

المنتجات الزراعية

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