سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 16 يوليه 2019 05:28 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية تقارير مصرية

الأوقاف تعلن دورة لإعداد مدربين فى التوعية السكانية والمواطنة

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 04:25 م
الأوقاف تعلن دورة لإعداد مدربين فى التوعية السكانية والمواطنة وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب إسماعيل رفعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت وزارة الأوقاف بالتعاون مع المركز الدولى الإسلامى للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر إعداد دورات متخصصة لإعداد مدربين فى مجال التوعية والتنمية السكانية، وعلى الراغبين ممن شاركوا في الدورات السكانية السابقة من الأئمة المتميزين أو أئمة المسجد الجامع، أو من تزكيهم المديرية من المشاركين بخطاب رسمى مختوم ممن حضروا هذه الدورات.

وتتلقى وزارة الأوقاف طلبات التقديم فى موعد أقصاه أسبوعين من اليوم، علما بأن من يجتاز هذه الدورة بنجاح سيحصل على شهادة مدرب توعية بالقضايا السكانية معتمدة من وزارة الأوقاف والمركز الدولى الإسلامى للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر.


 

 


وزاره الاوقاف

جامعة الازهر

التوعية السكانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أول صورة من كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

أول صورة من كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

كلاكيت أول مرة.. بدء تصوير الجزء الثانى من فيلم A Quiet Place

كلاكيت أول مرة.. بدء تصوير الجزء الثانى من فيلم A Quiet Place

من البداية للنهاية.. بالساعة والدقيقة خسوف القمر الجزئى بمصر توقيتات ومراحله

من البداية للنهاية.. بالساعة والدقيقة خسوف القمر الجزئى بمصر توقيتات ومراحله

شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

فرج عامر يعلن تولى حسن شحاتة الإدارة الفنية للمنتخب

فرج عامر يعلن تولى حسن شحاتة الإدارة الفنية للمنتخب

الكهرباء تنتهى من تركيب 7 ملايين و600 ألف عداد مسبق الدفع

الكهرباء تنتهى من تركيب 7 ملايين و600 ألف عداد مسبق الدفع

25 معلومة عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد تسليمه لمجلس الدولة

25 معلومة عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد تسليمه لمجلس الدولة

إنتصار جديد للنساء ..تعيين أول امرأة رئيسا لأكاديمية القوات الجوية اليونانية

إنتصار جديد للنساء ..تعيين أول امرأة رئيسا لأكاديمية القوات الجوية اليونانية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة