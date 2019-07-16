الأوقاف تعلن دورة لإعداد مدربين فى التوعية السكانية والمواطنة

قررت وزارة الأوقاف بالتعاون مع المركز الدولى الإسلامى للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر إعداد دورات متخصصة لإعداد مدربين فى مجال التوعية والتنمية السكانية، وعلى الراغبين ممن شاركوا في الدورات السكانية السابقة من الأئمة المتميزين أو أئمة المسجد الجامع، أو من تزكيهم المديرية من المشاركين بخطاب رسمى مختوم ممن حضروا هذه الدورات.

وتتلقى وزارة الأوقاف طلبات التقديم فى موعد أقصاه أسبوعين من اليوم، علما بأن من يجتاز هذه الدورة بنجاح سيحصل على شهادة مدرب توعية بالقضايا السكانية معتمدة من وزارة الأوقاف والمركز الدولى الإسلامى للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر.



