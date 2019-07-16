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الأرصاد: غدا ذروة الارتفاع بحرارة الجو وانخفاض تدريجى الخميس

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 02:56 م
الأرصاد: غدا ذروة الارتفاع بحرارة الجو وانخفاض تدريجى الخميس درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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أكد محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض لارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء يستمر خلال الـ 48 ساعة المقبلة، والأجواء شديدة الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية.

وأوضح مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن غدا ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة وتكون العظمى بالقاهرة 42  درجة ، والعظمى بأسوان تصل 45 درجة .

وأشار مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه بداية من الخميس متوقع أن يشهد انخفاض فى درجات الحرارة تدريجيا على شمال البلاد والوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد ومتوقع أن تصل العظمى بالقاهرة لـ 36 درجة بنهاية الأسبوع .

وناشد مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين توخى الحذر وعدم التواجد فى الأماكن سيئة التهوية لاستمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، فضلا عن الإكثار من شرب المياه والعصائر.

 


 

 


الارصاد

هيئه الارصاد

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الجو

الموجه الحاره

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