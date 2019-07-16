"الأرصاد" تتوقع انكسار الموجة الحارة "الخميس" لتسجل الحرارة 38 درجة

كتب سمير حسنى - تصوير خالد كامل

توقع الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، انكسار الموجة الحارة التى تتعرض لها البلاد، يوم الخميس المقبل، لتسجل الحرارة 38 درجة مئوية، مشيرًا إلى انخفاض نسب الرطوبة بالموجة الحالية مقارنة بالموجة السابقة التى تعرضت لها البلاد.

ونفى رئيس هيئة الأرصاد الجوية، فى لقاء على "اكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، صحة ما تردد عبر صفحات "السوشيال ميديا" بتعرض مصر لموجة من الطقس السىء لم تشهدها البلاد من قبل، قائلا: "السوشيال ميديا عودتنا على الإشاعات حتى فى حالة الطقس، وأرجو عدم الاعتماد على الأخبار من وسائل التواصل خاصة فى حال توافرها من المصدر الأساسى مثل الأرصاد الجوية".

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، طقس حار على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على القاهرة وجنوب البلاد غدًا الأربعاء، فى حين يبدأ الانخفاض فى درجات الحرارة غربا ويكون معتدلا ليلا على كافة الأنحاء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة شرقا، كما تنشط على البحر المتوسط.

وتسجل درجات الحرارة غدا فى القاهرة العظمى 42 درجة والصغرى 31 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجة.



ارتفاع شديد في حرارة الشمس



ارتفاع شديد في درجات الحرارة



ارتفاع فى درجات الحرارة



الشمسية احدى وسائل الوقاية من الحر



الشمسية احدي وسائل الحماية من حرارة الشمس



الشمسية والحماية من الحر



القبعات والحماية من الشمس



القبعة احدى الوسائل للوقاية من الشمس



المياة احدى وسائل الهروب من حرارة الجو



المياة في مواجهة حرارة الشمس



المياة وارتفاع درجات الحرارة



تحمل شمسية للوقاية من الشمس



تحمى طفلها من حرارة الجو



تحمى نفسها من الحر



تحمى نفسها من حرارة الشمس الشديدة



تحمى نفسها من حرارة الشمس



تحمي طفلتها من شدة الحر



ترتدي قبعة للوقاية من حرارة الشمس



رجال المرور وتأدية العمل رغم ارتفاع درجات الحرارة



رجال المرور يقومون بعملهم رغم ارتفاع حرارة الشمس



طفلة تحمل الشمسية



طفلة تحمل شمسية للوقاية من الحرارة في الجو



وسائل الحماية من الشمس



وسائل الوقاية من الحر