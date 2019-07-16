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اعتقال رئيس بيرو السابق بالولايات المتحدة لتورطه فى قضايا فساد

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 10:02 م
اعتقال رئيس بيرو السابق بالولايات المتحدة لتورطه فى قضايا فساد الشرطة الأمريكية
أ ش أ

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أعلنت السلطات فى بيرو اعتقال الرئيس السابق للبلاد، والمطلوب على ذمة قضايا فساد، "أليخاندرو توليدو" فى الولايات المتحدة الأمريكية.
ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية عن مكتب الادعاء العام في بيرو قوله، اليوم/الثلاثاء/، إن اعتقال توليدو في الولايات المتحدة جاء بناءً على طلب تسليم من حكومة البلاد للاشتباه في تورطه بقضايا فساد تتعلق بشركة البناء البرازيلية العملاقة "أوديبريشت".
وأوضحت الشبكة أن توليدو مطلوب في بيرو لاتهامات تتعلق بتلقي رشوة تبلغ 20 مليون دولار من شركة أوديبريشت.
وينفي توليدو هذه الاتهامات الموجهة إليه.
وشغل أليخاندرو توليدو رئاسة بيرو خلال الفترة من عام 2001 وحتى 2006 ولكنه يقيم الآن في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.


أمريكا

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