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اضبط مخالفة.. غلق شارع رئيسى بمواد البناء يثير غضب المواطنين بالمحلة "صور"

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 05:00 ص
اضبط مخالفة.. غلق شارع رئيسى بمواد البناء يثير غضب المواطنين بالمحلة "صور" غلق شارع رئيسي بمواد البناء
الغربية – عادل ضرة

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سيطرت حالة من الغضب على سكان منطقة منشية البكرى بالمحلة الكبرى بالمحلة الكبرى، احتجاجا على قيام صاحب أحد الأبراج، بغلق شارع عبد الحى شاهين الرئيسى المؤدى لطريق المحلة زفتى ونادى الشرطة ومنطقة سكة زفتى، بمواد البناء، فى تحد صارخ للمسئولين.

حيث قام صاحب البرج بتشوين مواد البناء بالطريق وغلقه بالكامل والبناء، واضطر اصحاب السيارات للسير فى الاتجاه المعاكس

من جانبه اكد اللواء خالد فوزى رئيس حى ثان المحلة، أنه تم إرسال مسئولى الطوارئ بالحى لمكان البلاغ، لتحرير محاضر اشغال طريق للمخالفين، وتوقيع غرامات عليهم، مؤكدا أنه سيتم فتح الطريق فورا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب البرج.

 

 غلق شارع رئيسي بمواد البناء (1)

غلق شارع رئيسي بمواد البناء 

غلق شارع رئيسي بمواد البناء (2)
غلق شارع رئيسي بمواد البناء 
غلق شارع رئيسي بمواد البناء (3)
غلق شارع رئيسي بمواد البناء 
غلق شارع رئيسي بمواد البناء (4)
غلق شارع رئيسي بمواد البناء 
غلق شارع رئيسي بمواد البناء (5)
غلق شارع رئيسي بمواد البناء 

 

 


محافظ الغربيه

حى ثان المحله

المحله

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