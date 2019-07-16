سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 16 يوليه 2019 02:44 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

استعجال التحريات حول خادمة سرقت مشغولات ذهبية من شقة وحاولت بيعها بالجمالية

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 02:31 م
استعجال التحريات حول خادمة سرقت مشغولات ذهبية من شقة وحاولت بيعها بالجمالية حجز - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تباشر نيابة الجمالية، التحقيق فى واقعة قيام خادمة بسرقة مشغولا ذهبية من محل عملها بدائرة القسم، كما أمرت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمة للوقوف على نشاطها. 
 
 
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، وردت معلومات لقسم شرطة الجمالية، تفيد بقيام إحدى السيدات بعرض مشغولات ذهبية للبيع بمنطقة الصاغة بدائرة القسم، بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.
 
 
 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وتبين أنها (تحمل جنسية إحدى الدول العربية وتعمل بأحد المنازل بالشيخ زايد/ الجيزة)، وبحوزتها (خاتم ألماظ، 9 تعليقة ذهب، 6 فردة حلق ذهب) وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من داخل المنزل عملها بأسلوب المغافلة، وباستدعاء المجنى عليها صاحبة المنزل تعرفت على المضبوطات، واتهمتها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جريمة سرقة

مباحث الجمالية

مشغولات ذهبية

الصاغة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سقوط خادمة أثناء بيعها مشغولات ذهبية سرقتها من شقة بالجمالية

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 12:09 م

إخلاء سبيل متهمين تلاعبا بأجزاء سيارة وبيعها لأحد المواطنين فى الجمالية

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 11:36 ص

النيابة تطالب بضبط متهم جديد بعصابة التلاعب بأجزاء السيارات فى الجمالية

الإثنين، 15 يوليه 2019 12:35 م

حبس عصابة التلاعب فى أجزاء السيارات لبيعها فى الجمالية

الأحد، 14 يوليه 2019 02:35 م

سقوط تشكيل عصابى وراء التلاعب بأجزاء السيارات المهربة جمركيا بالجمالية

الأحد، 14 يوليه 2019 11:45 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
من البداية للنهاية.. بالساعة والدقيقة خسوف القمر الجزئى بمصر توقيتات ومراحله

من البداية للنهاية.. بالساعة والدقيقة خسوف القمر الجزئى بمصر توقيتات ومراحله

شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

فرج عامر يعلن تولى حسن شحاتة الإدارة الفنية للمنتخب

فرج عامر يعلن تولى حسن شحاتة الإدارة الفنية للمنتخب

الكهرباء تنتهى من تركيب 7 ملايين و600 ألف عداد مسبق الدفع

الكهرباء تنتهى من تركيب 7 ملايين و600 ألف عداد مسبق الدفع

25 معلومة عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد تسليمه لمجلس الدولة

25 معلومة عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد تسليمه لمجلس الدولة

إنتصار جديد للنساء ..تعيين أول امرأة رئيسا لأكاديمية القوات الجوية اليونانية

إنتصار جديد للنساء ..تعيين أول امرأة رئيسا لأكاديمية القوات الجوية اليونانية

ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 41 درجة

ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 41 درجة

شاهد كيف يقضى جو جوناس وصوفى تيرنر شهر العسل فى إيطاليا

شاهد كيف يقضى جو جوناس وصوفى تيرنر شهر العسل فى إيطاليا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة