استجابة لـ"اليوم السابع".. لجنة لمعاينة نفق قلين وبدء الأعمال الأسبوع المقبل

فريق المحافظات

قال المهندس سيد مرعي، مدير إدارة المنشآت بهيئة السكة الحديد، إنه تم إرسال لجنة لمعاينة نفق السكة الحديد بقلين، وتم المعاينة، مؤكداً أنه ستبدأ الأعمال بالنفق الأسبوع المقبل، لإعادة تأهيله.

وأضاف مرعى لـ"اليوم السابع"، دائما نتابع ما ينشر، ونستجيب لكل الموضوعات، حرصاً على حياة المواطنين، ونحن أكثر المهتمين بكل ما يشغل المواطن.

جاء ذلك استجابة لما نشر بـ"اليوم السابع" تحت عنوان " اضبط مخالفة.. نفق مظلم لعبور المشاة بقلين ملىء بمياه الصرف يهدد حياة المارة"، يوم الأحد الماضى، الموافق 14 يوليو الجارى .