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ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في نيبال إلى 78 قتيلا و32 مفقودا

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 02:20 م
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في نيبال إلى 78 قتيلا و32 مفقودا نيبال
أ ش أ

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أعلن مسئولون في نيبال ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي تضرب جنوب آسيا منذ يوم الجمعة الماضي إلى 78 قتيلًا و32 مفقودًا.
 
وأعلن المركز الوطني للعمليات الطارئة في نيبال - حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية اليوم الثلاثاء - أن أكثر من 40 ألف جندي وضابط شرطة استعانوا بالمروحيات والوسائل الأرضية لنقل الغذاء والخيام والأدوية لآلاف الأشخاص الذين تضرروا من الفيضانات.
 
وفي الهند، أعلن مسئولون في ولاية آسام مصرع ما لا يقل عن 19 شخصا بسبب الفيضانات، إلى جانب تشريد نحو 4 ملايين شخص، فيما أعلنت هيئة إدارة الكوارث الحكومية، في بيان، أن أكثر من 85 ألف شخص لجأوا إلى 187 مخيما تديره الحكومة في 30 مقاطعة بالولاية.
 
جدير بالذكر أن دول جنوب آسيا تشهد أمطارا موسمية من بداية يونيو وتستمر إلى سبتمبر من كل عام، وتنتج عنها فيضانات تؤدي إلى إلحاق الضرر والدمار بالأبنية.

نيبال

الفيضانات

الانهيارات الأرضية

آسيا

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