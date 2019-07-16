ارتفاع أعداد المصابين بالتسمم فى حفل عرس بكوم النور بالدقهلية لـ 13 حالة

ارتفع عدد المصابين بالتسمم داخل حفل عرس بقرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية إلى 13 شخصا، وتم نقلهم إلى مستشفى ميت غمر العام.

وكان قد تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى ميت غمر العام بوصول ثلاثة عشر مصاب بحالة تسمم نتيجة تناول الأطعمة بأحد الأفراح بقرية كوم النور.

وعلى الفور تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، وتم وضعهم تحت الملاحظة، وكشفت التحريات إلى أن الجميع كانوا بحفل عرس، وبعد أن تناولوا الطعام شعروا بحالة إعياء شديدة، وقىء مستمر، وتبين احتمال حدوث تغير فى خواص الطعام نتيجة ارتفاع حرارة الجو.