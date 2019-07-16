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ابن عم "تميم": مايحدث من تبذير لأموال ومقدرات قطر كارثة كبرى

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 04:55 م
ابن عم "تميم": مايحدث من تبذير لأموال ومقدرات قطر كارثة كبرى فهد بن عبد الله
كتب أحمد عرفة

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أكد الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، وابن عم تميم بن حمد، أن الأمير القطرى تميم يخون شعبه، حيث إن تميم دفع بالريال القطري مايقارب 30 مليار، ولا ريال واحد من هذا المبلغ هذا دفع لأجل قطر أو فى مشروع يخص قطر، تم دفعها توددً للأمريكان لأجل المحافظة على السلطة!، على حد قوله.

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وأضاف الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، أن مايحدث من تبذير لأموال ومقدرات الوطن هو كارثة كبرى سيدفع ثمنها الشعب القطرى فى النهاية.

وتابع ابن عم تميم بن حمد: تم ضبط أسلحة قطر فى اليمن الآن، للأسف تنظيم الحمدين الإرهابى بات يحارب السعودية علناً بعدما كان يحاربها سراً منذ منتصف التسعينات، نؤكد أن "قبلة المسلمين" تتعرض لمؤامرة كبرى.

 

 


تميم بن حمد

قطر

ازمه قطر

فهد بن عبد الله ال ثانى

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