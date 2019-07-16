إصابة 4 أشخاص وتفحم مطعم ومحل فى انفجار أسطوانة غاز بالإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

تسبب انفجار أسطوانة غاز، اليوم الثلاثاء، فى إصابة 4 أشخاص بحروق وتفحم مطعم مشويات وقطع غيار سيارات بمنطقة أبو قير شرقي الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة المنتزه بلاغا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بمحل بشارع بورسعيد بمنطقة أبو قير، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص أنه أثناء قيام صاحب محل قطع غيار سيارات بأعمال لحام بباب المحل انفجرت أسطوانة الغاز، ما أدى إلى امتداد النيران لمطعم مشويات مجاور له وسقوط الجدار الفاصل بينهما.

تحرر محضر بقسم شرطة ثان المنتزه، وأمرت النيابة العامة بندب الأدلة الجنائية وطلب تحريات المباحث وسؤال المصابين واستدعاء مسؤولئي الحى وطلب تراخيص المحال.