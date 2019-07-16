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إصابة شاب بطلق نارى بسبب خلافات الجيرة بالشرقية

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 08:47 ص
إصابة شاب بطلق نارى بسبب خلافات الجيرة بالشرقية اسعاف - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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أصيب شاب فى الثامنة عشر من العمر، بمركز بلبيس بالشرقية، اليوم، بطلق نارى أعلى الصدر، بسبب خلافات الجيرة، تم إخطار نيابة بلبيس للتحقيق.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا لمركز شرطة بلبيس، بوصول" سعيد ل خ " 18 سنة مقيم عزبة الجمهورية مركز بلبيس، للمستشفى العام، مصابا بطلق نارى أعلى الصدر من الجهة اليمنى.

تبين من التحريات الأولية، قيام" محمود ع م" 43 سنة عامل مقيم الجمهورية، بإصابة المجنى عليه فى مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة، ولاذا المتهم بالفرار، وجارى ضبطه من قبل ضباط مباحث بلبيس، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 28412 جنح مركز شرطة بلبيس.

 


الشرقية

عزبة الجمهورية

مركز شرطة بلبيس

خلافات الجيرة

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