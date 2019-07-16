إذا كنت مريض حساسية تناول حبوب اللقاح

كتبت فاطمة ياسر

يعاني نسبة كبيرة من الأشخاص من مرض الحساسية، وكل شخص لديه بعض الأطعمة التي تزيد من الإصابة بها كالأسماك أو الفراولة أو المانجو، أو عند تناول بعض الأدوية التي تحتوي على بعض العناصر التي تسبب في إثارة الحساسية في الجسم.

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أفضل النصائح التي تساهم بشكل كبير في التخلص من الحساسية، وذلك وفقا لموقع "WEBMED"، والذي أكد ان تناولك لحبوب اللقاح يساعد بشكل كبير في التخلص والقضاء على الإصابة بالحساسية، ولذا عليك تناولها بشكل كبير للحد من التعرض لمضاعفات الإصابة بالحساسية.

حبوب اللقاح تعد من الأطعمة الغنية بالعديد من العناصر الهامة لجسم الإنسان، كالفيتامينات، كفيتامين "ب" والمعادن الهامة لجسم الإنسان ومنها الكالسيوم والبوتاسيوم والبروتين والماغنسيوم، وهذا ما يجعلها من الأطعمة الهامة التي تساهم بشكل كبير في التخلص والقضاء علي التعرض للإصابة بالحساسية.

وأشارت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، إلى أن تناولك لحبوب اللقاح يحافظ على جهازك التنفسي، والجلد من الإصابة بالحساسية الشديدة، ولذا عليك تناولك لها دائما للحد من المضاعفات، لأن حبوب اللقاح غنية بمادة الهيستامين، التي تحافظ في الحد من الإصابة بأي أضرار أو مضاعفات خاصة بالحساسية.