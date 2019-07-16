سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 16 يوليه 2019 03:58 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية تقارير مصرية

إدارة المياه الجوفية بالوادى الجديد تنظم دورة تدريبية لأعضاء روابط مستخدمى المياه

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 02:47 م
إدارة المياه الجوفية بالوادى الجديد تنظم دورة تدريبية لأعضاء روابط مستخدمى المياه دورة تدريبية لأعضاء روابط مستخدمى المياه بالوادى الجديد
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت الإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية بالاشتراك مع فريق التوجيه المائى من الإدارة العامة بالفيوم، دورة تدريبية لأعضاء روابط مستخدمى المياه وكوادر التوجيه المائي بالوادى الجديد منذ أول أمس وتستمر حتى الخميس المقبل، إيمانا من وزارة الرى بدور روابط مستخدمى المياه على الآبار فى إدارة هذا المورد و المشاركة فى ترشيد استهلاك المياه و الحفاظ عليها و الحصول على أقصى عائد اقتصادى.

 وأوضح المهندس  منصور إبراهيم سيد رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية أهمية الروابط و دورها في ادارة منظومة المياه و المشاركة الفعاله لهذه الروابط، مشيداً بالدور الرائد لبعض الروابط و مشاركتهم الفعاله فى عملية إدارة المياه، حيث يعد قطاع الزراعة أكبر مستخدم و مستهلك للمياه و المياه الجوفية المصدر المائى الوحيد الذى تمتلكه مصر داخل الحدود الإقليمية.

وتم عرض ومناقشة بعض المشاكل التى تعترض تشغيل الآبار والعمل على حلها حيث طلب أعضاء الروابط عقد مثل هذه اللقاءات والدورات على فترات متقاربة لما لها من فائدة كبيره فى نقل الخبرات وتبادلها وحل المشاكل التى تعترض المنتفعين.

WhatsApp Image 2019-07-16 at 12.43.40 PM (1)
 
WhatsApp Image 2019-07-16 at 12.43.40 PM (2)
 
WhatsApp Image 2019-07-16 at 12.43.40 PM (3)
 
WhatsApp Image 2019-07-16 at 12.43.40 PM (4)
 
WhatsApp Image 2019-07-16 at 12.43.40 PM

المياه الجوفية

جنوب الصحراء الغربية

التوجيه المائى

الفيوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أول صورة من كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

أول صورة من كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

كلاكيت أول مرة.. بدء تصوير الجزء الثانى من فيلم A Quiet Place

كلاكيت أول مرة.. بدء تصوير الجزء الثانى من فيلم A Quiet Place

من البداية للنهاية.. بالساعة والدقيقة خسوف القمر الجزئى بمصر توقيتات ومراحله

من البداية للنهاية.. بالساعة والدقيقة خسوف القمر الجزئى بمصر توقيتات ومراحله

شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

فرج عامر يعلن تولى حسن شحاتة الإدارة الفنية للمنتخب

فرج عامر يعلن تولى حسن شحاتة الإدارة الفنية للمنتخب

الكهرباء تنتهى من تركيب 7 ملايين و600 ألف عداد مسبق الدفع

الكهرباء تنتهى من تركيب 7 ملايين و600 ألف عداد مسبق الدفع

25 معلومة عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد تسليمه لمجلس الدولة

25 معلومة عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد تسليمه لمجلس الدولة

إنتصار جديد للنساء ..تعيين أول امرأة رئيسا لأكاديمية القوات الجوية اليونانية

إنتصار جديد للنساء ..تعيين أول امرأة رئيسا لأكاديمية القوات الجوية اليونانية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة