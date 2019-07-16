إدارة المياه الجوفية بالوادى الجديد تنظم دورة تدريبية لأعضاء روابط مستخدمى المياه

كتبت أسماء نصار

نظمت الإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية بالاشتراك مع فريق التوجيه المائى من الإدارة العامة بالفيوم، دورة تدريبية لأعضاء روابط مستخدمى المياه وكوادر التوجيه المائي بالوادى الجديد منذ أول أمس وتستمر حتى الخميس المقبل، إيمانا من وزارة الرى بدور روابط مستخدمى المياه على الآبار فى إدارة هذا المورد و المشاركة فى ترشيد استهلاك المياه و الحفاظ عليها و الحصول على أقصى عائد اقتصادى.

وأوضح المهندس منصور إبراهيم سيد رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية أهمية الروابط و دورها في ادارة منظومة المياه و المشاركة الفعاله لهذه الروابط، مشيداً بالدور الرائد لبعض الروابط و مشاركتهم الفعاله فى عملية إدارة المياه، حيث يعد قطاع الزراعة أكبر مستخدم و مستهلك للمياه و المياه الجوفية المصدر المائى الوحيد الذى تمتلكه مصر داخل الحدود الإقليمية.

وتم عرض ومناقشة بعض المشاكل التى تعترض تشغيل الآبار والعمل على حلها حيث طلب أعضاء الروابط عقد مثل هذه اللقاءات والدورات على فترات متقاربة لما لها من فائدة كبيره فى نقل الخبرات وتبادلها وحل المشاكل التى تعترض المنتفعين.