إحباط محاولة هجرة غير شرعية عبر الإسكندرية وضبط أخطر 9 سماسرة

كتب محمود عبد الراضي

توالت الضربات الأمنية الناجحة ضد التشكيلات العصابية المنظمة لاستقطاب وتهريب الشباب للخارج، حيث نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى القبض على عناصر تشكيل عصابى حاولوا تهريب مجموعة من الشباب من خلال عائمات صيد.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن الوطنى اعتزام تشكيل إجرامى منظم يضم "15 شخص- محددين- أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية" باستقطاب وجلب مجموعة من الشباب المصريين من محال إقامتهم المختلفة وإيوائهم بأحد العقارات تحت الإنشاء بمنطقة كينج مريوط في العامرية بالإسكندرية .

وأكدت المعلومات استعداد المتهمين لنقل الشباب المهاجرين وتهريبهم إلى إحدى الدول الأجنبية عبر سواحل البحر الأبيض المتوسط بنطاق محافظة الإسكندرية من خلال إحدى عائمات الصيد غير مؤهلة لنقل الأشخاص والتى تفتقر لكافة وسائل الأمن والسلامة البحرية مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 70 إلى 80 ألف جنيه مصرى عن كل شخص، متخذين من نشاطهم الإجرامى وسيلة للثراء والكسب السريع عابثين بأرواح ضحاياهم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن الوطنى وبالتنسيق مع إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وقطاع الأمن العام ومديريات أمن "الإسكندرية- البحيرة- الدقهلية" من ضبط 9 من المتهمين، باستقطاب الشباب وإحباط محاولة تهريب 27 مهاجرًا غير شرعى، وبمواجهة المهاجرين غير الشرعيين والمتهمين المضبوطين بما أسفرت عنه المعلومات والتحريات والضبط أقروا بصحتها واعترفوا بمضمون المعلومات والتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.