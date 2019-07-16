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إحالة 3 متهمين بقتل سائق "توك توك" بالسلام لمحكمة الجنايات

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 04:04 م
إحالة 3 متهمين بقتل سائق "توك توك" بالسلام لمحكمة الجنايات محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة السلام، بإحالة 3 متهمين بقتل سائق "توك توك" بمنطقة السلام، للمحاكمة الجنائية.

وكشف أمر الإحالة فى القضية رقم "8872"لسنة 2019، أن المتهمين هم "خالد. م "، "هاني. ع"، "عبدالله م"،مسجلين فى قضايا سرقة، واعترف المتهمين أمام النيابة بارتكابهم جريمة قتل المجنى عليه "إسلام. ح" سائق توك توك، وأنكروا نيتهم فى قتل المجنى عليه جملا وتفصيلا مؤكدين بأن لم تربطهم أى صلة أو خلافات سابقة بالمجنى عليه.

وأضافوا بأنهم سرقوا محل لهواتف المحمول بمنطقة النهضة، وبعد إتمامهم لعملية السرقة تصادف مرور المجنى عليه بالتوك توك، وطلبوا منه توصيلهم لمحل سكانهم نظرا لثقل الحقائب، فشك المجنى عليه بأن تكون هذه الحقائب الثقيلة بضائع مسروقة فرفض استقلالهم "التوك توك" وحاول الفرار منهم، لكن قام المتهم الثالث بالتعدى عليه بالضرب لإخراجه من "التوك توك" وبمقاومته قام المتهم الثانى برفع سلاحه الأبيض فى وجهه وطعنه عدة طعنات حتى سقط قتيلا، واستقلوا "التوك توك" ولاذوا بالفرار.

وأضاف المتهمون أنهم قاموا ببيع "التوك توك" الخاص بالمجنى عليه بعد ارتكابهم الجريمة، لدى "صلاح. ع" بمبلغ 20 ألف جنيه، وقسموا المبلغ على أنفسهم.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة السلام ثان، تفيد العثور على شاب مقتول، وملقى بأحد شوارع المدينة، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة تبين بأن المجنى عليه سائق "توك توك" وبتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم جريمة القتل، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.


قتل

المحاكمة الجنائية

نيابة السلام

قسم السلام

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