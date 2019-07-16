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إحالة محام للجنايات بتهمة قتل زوجته بسبب خلافات أسرية فى حلوان

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 02:07 م
إحالة محام للجنايات بتهمة قتل زوجته بسبب خلافات أسرية فى حلوان جثة-أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة حلوان، بإحالة محامى لمحكمة الجنايات، لاتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات زوجية بينهما.
 
وأكد المتهم خلال التحقيقات الأولية أنه لم يكن يقصد قتلها، وأنه كان يحمل السكين على سبيل المداعبة الا ان توازنه اختل مما أدى إلى تسديد لها طعنة دون قصد.
 
وكان قسم شرطة المعصرة تلقى إشارة من المستشفي يفيد وصول "ش.م"، 28 سنة، ربة منزل جثة هامدة، وبالانتقال والفحص وعمل التحريات تبين قتلها على يد زوجها "ا.و" 28 سنة، محام، مقيم بحدائق حلوان، بسبب خلافات زوجية، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أصدرت قرارها السابق.
 
 
 

المعصره

حلوان

محامى يقتل زوجته

نيابة حلوان

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