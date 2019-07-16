إحالة عامل للمحاكمة سرق مشغولات ذهبية و129ألف جنيه من شقة بقصر النيل

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة قصر النيل، بإحالة عاطل للمحاكمة امام محكمة الجنح ، بتهمة سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من داخل شقة مواطن.

تلقى قسم شرطة قصر النيل، تلقى بلاغا من مواطن باكتشافه سرقة 119 ألف جنيه، ومشغولات ذهبية و طقم فضة 3 ساعات يد، ماركات مختلفة من داخل شقة والده ، وتم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة، حاصل على دبلوم صناعي 41 سنه، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة والذى يعمل على رعاية والد المبلغ..

وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وأقر بأنه نظراً لتردده على الشقة محل الواقعة لرعاية والد المبلغ خطط لسرقتة، وفى سبيل ذلك قام بالاستيلاء على المسروقات على فترات متباعدة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه وأضاف بقيامة بإيداع المبلغ المالى المستولى عليه بحسابه الشخصى بأحد البنوك، وباستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات وأتهمه بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.