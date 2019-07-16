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إحالة خادمة للمحاكمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة بالمعصرة

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 01:00 م
إحالة خادمة للمحاكمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة بالمعصرة محكمة - ارشيفية
كتب ــ كريم صبحى

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أمرت نيابة حلوان بإحالة خادمة للمحاكمة أمام محكمة الجنح، لاتهامها بسرقة كمية من المشغولات الذهبية، من شقة فى المعصرة .

تلقى قسم شرطة المعصرة، بلاغا من مواطن بالمعاش، باكتشافه سرقة (مشغولات ذهبية) من داخل الشقة سكنه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، سيدة تعمل لدى المجنى عليه، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة، وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، واتهمها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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