أوكرانيا تمدد الحظر على الواردات الروسية لنهاية عام 2020

كييف (أ ش أ)

عدل مجلس وزراء أوكرانيا مرسومًا بشأن حظر واردات السلع الروسية إلى أوكرانيا، ليتم تمديد الحظر حتى 31 ديسمبر لعام 2020؛ وذلك وفقا لما نشره الموقع الرسمى للمجلس .

وذكرت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الثلاثاء، أن كييف كانت قد فرضت فى 15 مايو الماضى حظرًا على الأسمنت الروسى، وخشب الأبلكاش ردًا على قرار روسيا بمنع دخول السلع الأوكرانية للسوق الروسية.

يذكر أن روسيا فرضت عقوبات على السلع الأوكرانية فى 18 أبريل الماضى ومن بينها الورق ومنتجات الورق المقوى والملابس والأحذية والجرافات.