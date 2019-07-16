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أوكرانيا تمدد الحظر على الواردات الروسية لنهاية عام 2020

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 11:50 ص
أوكرانيا تمدد الحظر على الواردات الروسية لنهاية عام 2020 الرئيس الأوكرانى الجديد فلاديمير زيلينسكى
كييف (أ ش أ)

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عدل مجلس وزراء أوكرانيا مرسومًا بشأن حظر واردات السلع الروسية إلى أوكرانيا، ليتم تمديد الحظر حتى 31 ديسمبر لعام 2020؛ وذلك وفقا لما نشره الموقع الرسمى للمجلس .

وذكرت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الثلاثاء، أن كييف كانت قد فرضت فى 15 مايو الماضى حظرًا على الأسمنت الروسى، وخشب الأبلكاش ردًا على قرار روسيا بمنع دخول السلع الأوكرانية للسوق الروسية.

يذكر أن روسيا فرضت عقوبات على السلع الأوكرانية فى 18 أبريل الماضى ومن بينها الورق ومنتجات الورق المقوى والملابس والأحذية والجرافات.

 


اوكرانيا

روسيا

الواردات الروسيه

السلع الاوكرانيه

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