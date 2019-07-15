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8 فوائد لمنظومة المكافحة الحيوية للحد من رش المبيدات العشوائية.. تعرف عليها

الإثنين، 15 يوليه 2019 05:00 ص
8 فوائد لمنظومة المكافحة الحيوية للحد من رش المبيدات العشوائية.. تعرف عليها رش مبيدات - أرشيفية
كتب عز النوبى

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ينشر "اليوم السابع" ، فوائد تطبيق منظومة المكافحة الحيوية لحماية المحاصيل الزراعية وخاصة الخضروات والفاكهة، والحد من أضرار متبقيات المبيدات والرش العشوائى للمبيدات خاصة فى مكافحة الآفات كالتالى:
 
-تعرف المكافحة الحيوية بأنها دراسة للأعداء الحيوية للآفة من المتطفلات والمفترسات والمسببات المرضية.
 
 -اللجوء للأعداء الطبيعية بالحشرات النافعة بعد أن أصبح الاستخدام المكثف للمبيدات لا يساهم فى حل مشكلة الآفات.
 
 -تطبق على المحاصيل الزراعية من خلال الاستفادة من الحشرات الاقتصادية النافعة.
 
-تتم من خلال نظام يطلق عليه، تربية الفترس "الاكاروسى" ضد العنكبوت الأحمر العادى الذى يصيب كثير من أنواع النباتات.
 
 -تطبق على "الفراولة والفاصوليا والبطاطس والطماطم والقطن والبقوليات والقرعيات والأشجار متساقطة الأوراق وبعض نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية".
 
-تعظم من القيمة الإنتاجية للمنتجات الزراعية كما وكيفا ويزيد من فرص تصدير هذه المنتجات.
 
-يستخدم المفترس الاكاروسى فى إنتاج ثمار نظيفة خالية من متبقيات المبيدات.
 
 -يحمى المستهلك المصرى من أضرار متبقيات المبيدات، وزيادة فرصة تصدير المنتجات المصرية للأسواق الخارجية.
 
-يساعد المفترس الكاروسى على المساهمة لحل مشكلة تلوث البيئة، وإعادة التوازن البيئى وزيادة الأعداء الطبيعية. 
 
 -تطبق فى صورة حزمة متكاملة من التوصيات البيئية من تنظيف المزرعة من الحشائش ومخلفات الموسم الماضى وتعقيم التربة بوسائل أمنه كالتعقيم الشمسى وتقوية النبات.

المكافحة الحيوية

رش المبيدات

متبقيات المبيدات

المحاصيل الزراعية دودة الحشد

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