8 فوائد لمنظومة المكافحة الحيوية للحد من رش المبيدات العشوائية.. تعرف عليها

كتب عز النوبى

ينشر "اليوم السابع" ، فوائد تطبيق منظومة المكافحة الحيوية لحماية المحاصيل الزراعية وخاصة الخضروات والفاكهة، والحد من أضرار متبقيات المبيدات والرش العشوائى للمبيدات خاصة فى مكافحة الآفات كالتالى:

-تعرف المكافحة الحيوية بأنها دراسة للأعداء الحيوية للآفة من المتطفلات والمفترسات والمسببات المرضية.

-اللجوء للأعداء الطبيعية بالحشرات النافعة بعد أن أصبح الاستخدام المكثف للمبيدات لا يساهم فى حل مشكلة الآفات.

-تطبق على المحاصيل الزراعية من خلال الاستفادة من الحشرات الاقتصادية النافعة.

-تتم من خلال نظام يطلق عليه، تربية الفترس "الاكاروسى" ضد العنكبوت الأحمر العادى الذى يصيب كثير من أنواع النباتات.

-تطبق على "الفراولة والفاصوليا والبطاطس والطماطم والقطن والبقوليات والقرعيات والأشجار متساقطة الأوراق وبعض نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية".

-تعظم من القيمة الإنتاجية للمنتجات الزراعية كما وكيفا ويزيد من فرص تصدير هذه المنتجات.

-يستخدم المفترس الاكاروسى فى إنتاج ثمار نظيفة خالية من متبقيات المبيدات.

-يحمى المستهلك المصرى من أضرار متبقيات المبيدات، وزيادة فرصة تصدير المنتجات المصرية للأسواق الخارجية.

-يساعد المفترس الكاروسى على المساهمة لحل مشكلة تلوث البيئة، وإعادة التوازن البيئى وزيادة الأعداء الطبيعية.

-تطبق فى صورة حزمة متكاملة من التوصيات البيئية من تنظيف المزرعة من الحشائش ومخلفات الموسم الماضى وتعقيم التربة بوسائل أمنه كالتعقيم الشمسى وتقوية النبات.