سوبر كورة
Ads
الإثنين، 15 يوليه 2019 07:55 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية صحة وطب

6 علامات تدل على الاصابة بالزحار الاميبي للأمعاء

الإثنين، 15 يوليه 2019 07:00 م
6 علامات تدل على الاصابة بالزحار الاميبي للأمعاء مغص-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الزحار الأميبى من الأمراض الطفيلية المنتشرة وهو عبارة عن التهاب شديد فى الأمعاء يسبب التقلصات والتشنجات، قد يكون ذلك بسبب العدوى وانتشار الفيروسات أو سوء النظافة، قد يجهل الكثيرون اكتشاف المرض بسبب أعراضه المختلفة ولكن ذكر موقع drugs بعض العلامات التى تدل على الاصابة بالزحار الاميبى وهى:

ألم
ألم

 

1:ألم شديد فى المعدة يصاحبه التشنجات

2:اسهال شديد ومغص وعدم القدرة على تناول الطعام.

3: ظهور دم ومخاط فى البراز.

4:ارتفاع شديد فى درجة الحرارة.

5:الشعور بالغثيان والقئ .

6:الشعور بالتعب والارهاق الشديد.

عند ظهور الاعراض يجب زيارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة لاكتشاف المرض، ويكون الفحص عبارة عن تحليل براز أو الفحص بالموجات الفوق صوتية والمنظار، ويتم علاج المرض على حسب حالته الصحية وعمره.

وهناك بعض الطرق للوقاية من الأمراض وهى:

غسل اليدين
غسل اليدين

 

1:الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسيل اليدين باستمرار بالمياه والصابون وذلك لتجنب العدوى والفيروسات.

2:غسل الفواكه والخضروات جيدا وذلك للوقاية من الجراثيم والبكتيريا.

3:الابتعاد عن تناول الأطعمة الجاهزة، وذلك لعدم ضمانة نظافتها.

4:تجنب تناول الأطعمة المكشوفة والمرشوشة.

 

 


مغص

الم

الزحار الاميبى

التلوثات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الملامح الأولى للجزء الثانى من فيلم The King's Men

الملامح الأولى للجزء الثانى من فيلم The King's Men

أصحاب أصحاب .. جايسون ستاثام وداوين جونسون فى افتتاحية Hobbs & Shaw

أصحاب أصحاب .. جايسون ستاثام وداوين جونسون فى افتتاحية Hobbs & Shaw

"قضايا الدولة" تتهم أصحاب مصانع الدرفلة بالتدليس بقضية حماية صناعة الحديد الوطنية

"قضايا الدولة" تتهم أصحاب مصانع الدرفلة بالتدليس بقضية حماية صناعة الحديد الوطنية

مميش: نستعد لتدشين خطوط ملاحية تربط مصر بدول أفريقيا لتسويق إنتاجها للعالم

مميش: نستعد لتدشين خطوط ملاحية تربط مصر بدول أفريقيا لتسويق إنتاجها للعالم

شاهد.. كهربا مع تريزيجيه وكريم حافظ فى تركيا

شاهد.. كهربا مع تريزيجيه وكريم حافظ فى تركيا

الأول علمى بشمال سيناء: بتفرج على المباريات..والأولى أدبى: الثانوية مش بعبع

الأول علمى بشمال سيناء: بتفرج على المباريات..والأولى أدبى: الثانوية مش بعبع

محمد الأول أدبى بأسوان: جمعت بين التفوق ومساعدة والدى فى التجارة

محمد الأول أدبى بأسوان: جمعت بين التفوق ومساعدة والدى فى التجارة

"فضائح الهوا" تدفع أيمن نور لتنظيم دورات تدريبية لمذيعى الإخوان.. أخطاء فادحة للمذيعين بقنوات الشرق ومكملين ووطن.. وخبراء: اختيارات مقدمى البرامج بفضائيات الجماعة اعتمدت على العشوائية

"فضائح الهوا" تدفع أيمن نور لتنظيم دورات تدريبية لمذيعى الإخوان.. أخطاء فادحة للمذيعين بقنوات الشرق ومكملين ووطن.. وخبراء: اختيارات مقدمى البرامج بفضائيات الجماعة اعتمدت على العشوائية

البرلمان يوافق نهائيا بأغلبية الثلثين على قانون تنظيم العمل الأهلى

البرلمان يوافق نهائيا بأغلبية الثلثين على قانون تنظيم العمل الأهلى

الجارديان تكشف فضيحة فساد جديدة للقطرى ناصر الخليفى

الجارديان تكشف فضيحة فساد جديدة للقطرى ناصر الخليفى

2000 فرصة جديدة فى الخريطة الاستثمارية فى مختلف المجالات.. تعرف عليها

2000 فرصة جديدة فى الخريطة الاستثمارية فى مختلف المجالات.. تعرف عليها

التعليم تعتمد جداول امتحانات الدور الثانى لطلاب للدبلومات الفنية

التعليم تعتمد جداول امتحانات الدور الثانى لطلاب للدبلومات الفنية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة