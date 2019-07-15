6 علامات تدل على الاصابة بالزحار الاميبي للأمعاء

كتبت نهير عبد النبى

الزحار الأميبى من الأمراض الطفيلية المنتشرة وهو عبارة عن التهاب شديد فى الأمعاء يسبب التقلصات والتشنجات، قد يكون ذلك بسبب العدوى وانتشار الفيروسات أو سوء النظافة، قد يجهل الكثيرون اكتشاف المرض بسبب أعراضه المختلفة ولكن ذكر موقع drugs بعض العلامات التى تدل على الاصابة بالزحار الاميبى وهى:



ألم

1:ألم شديد فى المعدة يصاحبه التشنجات

2:اسهال شديد ومغص وعدم القدرة على تناول الطعام.

3: ظهور دم ومخاط فى البراز.

4:ارتفاع شديد فى درجة الحرارة.

5:الشعور بالغثيان والقئ .

6:الشعور بالتعب والارهاق الشديد.

عند ظهور الاعراض يجب زيارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة لاكتشاف المرض، ويكون الفحص عبارة عن تحليل براز أو الفحص بالموجات الفوق صوتية والمنظار، ويتم علاج المرض على حسب حالته الصحية وعمره.

وهناك بعض الطرق للوقاية من الأمراض وهى:



غسل اليدين

1:الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسيل اليدين باستمرار بالمياه والصابون وذلك لتجنب العدوى والفيروسات.

2:غسل الفواكه والخضروات جيدا وذلك للوقاية من الجراثيم والبكتيريا.

3:الابتعاد عن تناول الأطعمة الجاهزة، وذلك لعدم ضمانة نظافتها.

4:تجنب تناول الأطعمة المكشوفة والمرشوشة.