17 يوليو.. محاكمة المتهمين بالإهمال فى غرق طفل داخل حمام سباحة بالنزهة

كتب كريم صبحى

حددت نيابة النزهة، جلسة 17 يوليو، لنظر أولى جلسات محاكمة 3 مشرفين بتهمة الإهمال وتسببهم فى وفاة طفل داخل حمام سباحى نادى رياضى .

واستمعت النيابة لأقوال والد الطفل، الذى اتهم مشرفى حمام السباحة بالتسبب فى وفاة ابنه 5 سنوات، مشيرا إلى أن ابنه تم تسليمه إلى مشرف حمام السباحة فى النادى، وطلب منه الاعتناء به بعض الوقت بسبب الحاح ابنه النزول إلى حمام السباحة وعدم انتظاره تغيير ملابسه للنزول معه، وأنه لم يتأخر دقائق وعاد إلى حمام السباحة ولم يجد ابنه فى المكان، وعقب البحث عنه تم استخراجه من قاع المياه فى حمام السباحة جثة هامدة.