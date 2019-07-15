1.5 مليون شخص يحضرون مهرجان مصارعة الثيران بإسبانيا وإسعاف مئات المصابين

كتبت فاطمة شوقى

قالت صحيفة "اندلوسيان انفورماثيون" الإسبانية، إن مهرجان سان فيرمين لمصارعة الثيران فى إسبانيا، شهد حضور 1.5 مليون شخص، وأسفر عن إصابة 35 شخصا بإصابات خطيرة، وإسعاف 655 آخرين، وتعرض 8 أشخاص للنطح خلال سباق الثيران.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذا العدد من الأشخاص لم يحضر الاحتفال منذ 2014.

وأعلن الصليب الأحمر أنه أسعف 655 شخصا منذ بدأ مهرجان الثيران فى اسبانيا الذى يختتم اليوم الأحد 14 يوليو الجارى.

وقالت السلطات المحلية، أن أضخم ثور بين الثيران الستة التى أطلقت الأحد وجد نفسه معزولا، فقام بمهاجمة الأشخاص حوله.

وتعرض 8 مشاركين للنطح، من بينهم أمريكيان كان أحدهما يلتقط صورة سيلفى عندما أصيب فى عنقه.

وعلى مدى أسبوع، يركض مئات الأشخاص أمام الثيران فى شوارع بامبلونا، مخاطرين بحياتهم فى بعض الأحيان، ويتم الاحتفال به منذ عام 1911، أودت هذه الفعاليات بحياة 16 شخصا على الأقل، آخرهم فى عام 2009.