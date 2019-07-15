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‎القبض على عامل وسائق لاستيلائهما على صناديق القمامة بشبرا الخيمة

الإثنين، 15 يوليه 2019 12:00 م
‎القبض على عامل وسائق لاستيلائهما على صناديق القمامة بشبرا الخيمة اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
القليوبية - نيفين طه

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ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الإثنين، عامل نظافة وسائق استوليا على الصناديق المعدنية المعدة لتجميع القمامة المتواجدة بحى شرق شبرا الخيمة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة من الأهالى بقيام أحد الأشخاص، بالاستيلاء على الصناديق المعدنية المعدة لتجميع القمامة المتواجدة بدائرة القسم.

انتقل العميد يحيى راضى مدير المباحث الجنائية بالفحص، جرى ضبط، "ت ا ا"، 36 عاما عامل نظافة بحى شرق شبرا الخيمة، "م ع س" 31 عاما سائق، وذلك حال قيام الثانى بتحميل أحد الصناديق المعدة لتجميع القمامة المتواجدة بالجزيرة الوسطى للطريق التابعة لحى شرق شبرا الخيمة ووضعه بصندوق سيارة نقل ملك وقيادة الأول 

 بمواجهة المتهم الأول، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وأضاف قيامه بالاستيلاء على صندوقين آخرين من الجزيرة الوسطى للطريق بذات الكيفية وتخزينهما داخل أحد مخازن الخردة بناحية شارع الكابلات بالاتفاق مع مالكه "أحمد م ع" 35 عاما تاجر خردة، بسؤال الثانى قرر مضمون أقوال الأول.

جرى التحفظ على السيارة وصناديق القمامة المشار إليها، تحرر عن ذلك المحضر رقم 23312 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2019م.‎

 


شبرا الخيمة

مدير امن القليوبية

عامل نظافة وسائق يستوليا على صناديق القمامة

سرقة صناديق القمامة

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