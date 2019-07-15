وفاة شخصين بوباء الإيبولا فى الكونغو

كينشاسا (أ ش أ)

أعلنت السلطات الصحية فى جمهورية الكونغو الديمقراطية وفاة شخصين جراء إصابتهما بوباء "الإيبولا".

ونقلت قناة "الحرة" الإخبارية، اليوم الاثنين، عن مسؤول بالسلطات الصحية القول إن "هذا يأتى بالتزامن مع الإعلان عن تسجيل أول إصابة بوباء الإيبولا فى مدينة جوما الواقعة شرقى البلاد"، معربا - فى الوقت نفسه - عن مخاوفه من انتشار هذا الفيروس بصورة أسرع فى منطقة مكتظة بالسكان قرب الحدود مع رواندا.

ويعد تفشى المرض هو الأسوأ على الإطلاق فى الوقت الحالى؛ بعد أن تسبب خلال الفترة بين عامى 2013 و2016 فى مقتل أكثر من 11300 شخص غربى إفريقيا.