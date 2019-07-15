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وزير خارجية أوسيتيا الجنوبية: نستعد لفتح سفارة لنا فى سوريا

الإثنين، 15 يوليه 2019 01:39 م
وزير خارجية أوسيتيا الجنوبية: نستعد لفتح سفارة لنا فى سوريا الرئيس السورى بشار الأسد
موسكو (أ ش أ)

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أعلن وزير خارجية جمهورية أوسيتيا الجنوبية دميترى نيكولايفيتش ميدوف أن بلاده تستعد لفتح سفارة لها لدى الجمهورية العربية السورية.

وقال ميدوف - لوكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم الاثنين "إن أوسيتيا الجنوبية لديها سفارة فى روسيا ونيكاراجوا وفنزويلا وأبخازيا، والاستعدادات جارية حاليا لافتتاح بعثة دبلوماسية فى دمشق".. مضيفا "بجانب ذلك لدينا مكاتب تمثيلية فى تركيا والبرازيل وإيطاليا، وهذا الاتجاه يتطور أيضا وهو ذو أهمية خاصة".

وكانت روسيا قد اعترفت باستقلال أبخازيا وجمهورية أوسيتيا الجنوبية فى 26 أغسطس 2008 بعد حرب الأيام الخمسة مع جورجيا.. وبالإضافة إلى روسيا، اعترف باستقلال أبخازيا كل من نيكاراجوا وفنزويلا وناورو، كما اعترفت سوريا باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية فى مايو 2018.

 


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سوريا

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دمشق

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