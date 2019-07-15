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ورشة عمل لبرنامج رفع كفاءة الخدمات المالية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

الإثنين، 15 يوليه 2019 04:54 م
ورشة عمل لبرنامج رفع كفاءة الخدمات المالية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وزارة التضامن - أرشيفية

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عقدت وزارة التضامن اليوم الإثنين، بمقر المعهد المصرفى المصرى ورشة عمل تحت عنوان" تطوير الخدمات المالية صديقة لبرنامج فرصة " للتعرف على كيفية رفع كفاءة الخدمات المالية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال برنامج فرصة، الذى تطبقه الوزارة.

وقد حضر اللقاء عدد من مسئولى الشمول المالى بالبنك المركزى المصرى ومسئولين فى بنك ناصر وبرنامج فرصة ومديري عدد من الجمعيات وقطاعات التمويل وبعض المشروعات بها ومسئولى عدد من مراكز البحوث ومديرى إدارات المخاطر ببعض المؤسسات المعنية بالتنمية الاجتماعية.

وصرح عاطف الشبراوى مستشار البرنامج أن الهدف من ورشة العمل التعرف على أفضل الممارسات الوطنية والعالمية فى مجالات تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمدرة للدخل والثقافة المالية 
وكذلك التعرف على مفهوم الشمول المالي الكامل للفقراء والذي له أثر إيجابي على تحسين مستوى معيشة الفئات المهمشة التي تقوم بتأسيس أنشطة مدرة للدخل كما تهدف الورشة الى الخروج بأفكار مبتكرة لتأسيس نماذج جديدة من برامج ومؤسسات التمويل الاجتماعي صديقة الفقراء بالتعاون مع برنامج فرصة.

 
وأكد الشبراوى أنه تم بالفعل عقد ثلاث ورش سابقة ناقشت كيفية وضع منظومة متكاملة لتنمية الأسر محدودة الدخل عن طريق تأهيل الأفراد بدءاً من تعديل السلوكيات والثقافة والانتقال من الثقافة الاتكالية لثقافة العمل والبحث عن مورد رزق والاعتماد على الذات مروراً بالتدريب بمختلف أنواعه إما التدريب الذي ينتهي بالتوظيف أو البحث عن فرصة عمل أو التدريب الذي ينتج عنه مشروع مدر للدخل، أو مشروع متناهي الصغر.


  يذكر أن برنامج فرصة هو أحد برامج الحماية المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى لأفراد الأسر القادرين على العمل حيث أثبتت الدراسات التي قامت بها الوزارة لتحليل الفئات التي تتلقى المساعدات أن تقريبا 45 % منها تقع في الفئة العمرية من 19 الى 49 سنة وهى فئة في سن العمل هذا بالإضافة الى الأعداد المستهدفة من برنامج تكافل وكرامة.

 

 


التضامن

ورشة عمل

برنامج فرصة

الخدمات المالية

المشروعات الصغيرة

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