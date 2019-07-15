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هيئة جودة التعليم تعتمد 8 كليات و37 معهد أزهرى و158 مدرسة

الإثنين، 15 يوليه 2019 03:11 م
هيئة جودة التعليم تعتمد 8 كليات و37 معهد أزهرى و158 مدرسة الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
كتب محمود طه حسين

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أصدر مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد خلال جلسته المنعقدة فى 15 يوليو 2019 برئاسة الدكتورة يوهانسن عيد، قراراً باعتماد 5 كليات هى طب أسنان جامعة طنطا، كلية التمريض جامعة طنطا، كلية الصيدلة جامعة النهضة، كلية الصيدلة جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وتجديد اعتماد لثلاث كليات هي: كلية التربية الرياضية بنين جامعة الإسكندرية، كلية الصيدلة جامعة 6 أكتوبر، كلية الطب بنات جامعة الأزهر إضافة إلى اعتماد معهد النيل العالى للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب.

 كما أصدر المجلس قرارات باعتماد 158 مدرسة بالتعليم قبل الجامعي و37 معهداً أزهريا. إضافة إلي منح مهلة لبعض المؤسسات لاستيفاء جوانب القصور التى وردت بالتقارير الفنية للهيئة وقرارات أخرى بعدم اعتماد لبعض مؤسسات التعليم قبل الجامعى.



 


التربية والتعليم

ضمان الجودة والاعتماد

اعتماد 8 كليات

التعليم قبل الجامعي

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