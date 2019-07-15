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نيويورك تايمز: ترامب يشعل نيران العنصرية فى أمريكا

الإثنين، 15 يوليه 2019 12:23 م
نيويورك تايمز: ترامب يشعل نيران العنصرية فى أمريكا دونالد ترامب
كتبت إنجى مجدى

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قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الرئيس الأمريكى يذكى نيران العنصرية من خلال تعليقاته التى طالب فيها، عضوات ديمقراطيات فى مجلس النواب من أصول أجنبية، إلى "العودة من حيث أتين"، مما  أدى إلى إثارة الجدل، وخاصة بين المسئولين الديمقراطيين.

 

وأضافت الصحيفة الأمريكية، الأثنين، انه لا يوجد رئيس فى العصر الحديث أدلى بمثل هذه الدعوات التى تسعى لجذب الأمريكيين البيض، كما يفعل ترامب. لافتة إلى أن تغريدة ترامب التى استهدفت النائبات الأربعة ألكسندرا اوكاسيو وإيان بريسلى ورشيدة طليب وإلهان عمر، المعروفون بعدائهم له، جاءت فى اليوم نفسه الذى بدأت فيها السلطات الأمريكية شن حملات ضد المهاجرين غير الشرعيين المقيمين بالداخل.

 

عندما يتعلق الأمر بالعرق، تقول الصحيفة إن ترامب يلعب بالنار. ففى حين كان الآخرون الذين دخلوا البيت الأبيض يقتربون أحيانا من هذا الخط  لإثارة استياء الأمريكيين البيض من خلال نداءات خفية، لكن لم يشعل أى منهم فى العصر الحديث النيران بشكل علنى، وبلا هوادة وحتى بشغف كما يفعل الرئيس الحالى.

 

 

وأشار ترامب فى تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر" إلى "عضوات كونجرس ديمقراطيات تقدميات"، ولم يشير إلى أيا منهن بأسمه لكنه قال: "إنهن أتين فى الأصل من بلدان ذات حكومات كارثية بالمطلق هى الأسوأ والأكثر فسادا وعدم كفاءة فى العالم".

 

 وأضاف أنهن "يخبرن شعب الولايات المتحدة، أعظم وأقوى أمة على الأرض، كيف يجب أن ندير حكومتنا"، واستطرد متسائلا: "لماذا لا يعدن ويساعدن فى إصلاح الأماكن الفاشلة التى أتين منها حيث تتفشى الجريمة؟".

 

 


دونالد ترامب

العنصرية

الولايات المتحدة

الكونجرس

المهاجرين

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