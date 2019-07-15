نيابة المنتزة تتحفظ على أدوية فاسدة داخل مخزن بالإسكندرية

وكان قد تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن صيدلية بدائرة قسم شرطة أول المنتزة، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من الأدوية بدون فواتير مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

تم مداهمة المخزن والقى القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر بداخله علي 19548 عليه أدوية أقراص بدون فواتير وغير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر وأدوية ومحاليل لعلاج العديد من الأمراض وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية وبعضها منتهى الصلاحية مخزنه داخل مخزن غير مرخص ملحق بالصيدلية المشار إليها غير مستوفى لإشتراطات التخزين الجيد، ولا يتم صرفها إلا بناءً على تذاكر طبية من خلال إحدى شركات الأدوية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.