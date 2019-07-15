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نيابة المنتزة تتحفظ على أدوية فاسدة داخل مخزن بالإسكندرية

الإثنين، 15 يوليه 2019 04:18 م
نيابة المنتزة تتحفظ على أدوية فاسدة داخل مخزن بالإسكندرية أدوية - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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قررت نيابة المنتزة أول بالإسكندرية، التحفظ على 19 ألف علبة أدوية داخل مخزن بدون ترخيص غير صالح للاستخدام الآدمى، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجارى.
 
وكان قد تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن صيدلية بدائرة قسم شرطة أول المنتزة، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من الأدوية بدون فواتير مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية. 
 
تم مداهمة المخزن والقى القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر بداخله علي 19548 عليه أدوية أقراص بدون فواتير وغير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر وأدوية ومحاليل لعلاج العديد من الأمراض وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية وبعضها منتهى الصلاحية مخزنه داخل مخزن غير مرخص ملحق بالصيدلية المشار إليها غير مستوفى لإشتراطات التخزين الجيد، ولا يتم صرفها إلا بناءً على تذاكر طبية من خلال إحدى شركات الأدوية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.
 
 
 
 
 
 

 


الاسكندريه

نيابه المنتزه

ادويه غير صالحة

اخبار الحوادث

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