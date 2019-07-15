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نمط الحياة الصحي يحميك من الإصابة بالخرف .. غذاء جيد وممارسة الرياضة

الإثنين، 15 يوليه 2019 11:17 ص
نمط الحياة الصحي يحميك من الإصابة بالخرف .. غذاء جيد وممارسة الرياضة الاصابة بالخرف - ارشيفية
رويترز

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كشفت دراسة حديثة إن الحياة بأسلوب صحي مع اتباع نظام غذائي جيد وممارسة تدريبات بدنية بشكل منتظم قد يساعد في تبديد أثر الاستعداد الوراثي للإصابة بالخرف.

ووجدت الدراسة التي نُشرت في دورية جاما الطبية يوم الأحد إن خطر الإصابة بالخرف تراجع بنسبة 32 % لدى الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي كبير إذا التزموا بأسلوب حياة صحي بالمقارنة مع هؤلاء الذين لم يكن نمط حياتهم صحيا.

وزاد احتمال الإصابة بالخرف بواقع ثلاث مرات تقريبا لدى الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي كبيروأسلوب حياتهم غيرصحي بالمقارنة مع الأشخاص الذين يقل لديهم الاستعداد الوراثي لهذا المرض كما أن أسلوب حياتهم صحي، وقالت إلزبيتا كوزما الباحثة في جامعة إكسترالبريطانية التي شاركت في الدراسة إن "نتائجنا مثيرة للاهتمام لأنها تثبت إن بإمكاننا القيام بشيء في محاولة لتحييد استعدادنا الوراثي للإصابة بالخرف".

الخرف
الخرف

 

وتقول منظمة الصحة العالمية إن مرض الخرف يؤثر على نحو 50 مليون شخص على مستوى العالم مع حدوث نحو عشرة ملايين حالة جديدة سنويا وهو رقم من المتوقع أن يزيد ثلاث مرات بحلول 2050.

وقال ديفيد لويلين وهو من جامعة إكستر أيضا إن هذه النتائج تحمل رسالة مهمة تقوض ما وصفه "بأن الخرف قدر"، وأضاف "بعض الناس يعتقدون أنه لا مفر من إصابتهم بالخرف بسبب جيناتهم، ولكن ربما تستطيع تقليص خطر إصابتك بالخرف بشكل كبير بأن تعيش أسلوب حياة صحيا".

 


الخرف

منظمة الصحة العالمية

اسلوب حياة صحى

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