سوبر كورة
Ads
الإثنين، 15 يوليه 2019 08:56 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية تقارير مصرية

نقيب صيادلة الإسكندرية يحرر بلاغات ضد صيدليات تقدم خصومات على الأدوية

الإثنين، 15 يوليه 2019 07:36 م
نقيب صيادلة الإسكندرية يحرر بلاغات ضد صيدليات تقدم خصومات على الأدوية نقابة الصيادلة
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حرر الدكتور محمد أنسى الشافعى، نقيب صيادلة الإسكندرية، بلاغين لمحامى عام الإسكندرية ورئيس جهاز حماية المنافسة ضد خدمة " إلكترونية"، قائمة على تقديم خصومات من بعض الصيدليات والسلاسل المخالفة، بما فيه انتهاك للقواعد المهنية، والقانونية المنظمة لمهنة الصيدلة فى مصر.

وأوضحت النقابة، فى بيان، : ظهر خلال الأسبوع الماضى، موقع وخدمة تقديم خصومات على الأدوية من بعض السلاسل، مما يخالف قوانين التسعيرة الجبرية، لائحة آداب المهنة وحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، كما أن توفير الدواء، بسعر قليل يثير الشكوك حول سلامته، مما قد يشكل تهديد لصحة المواطنين.

 

وأوضح فى بلاغه، قيام الموقع بالاتفاق مع بعض الصيدلياتن بتقديم خصومات على الأدوية، بالمخالفة لقانون إنشاء النقابة رقم 47 لسنة 1969، ولائحته التنفيذية رقم 189 لسنة 1970 بالاضافة إلى مخالفة قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 ، وقانون التسعيرة الجبرية رقم 163 لسنة 1950 ، مما يؤدى إلى القضاء على المنافسة واحتكار مهنة الصيدلة.

 

وأوضح أنه سيتم عمل تحذيرات للجمهور من خطورة التعامل مع مثل هذه الخدمات، كما سيتم متابعة البلاغ ومتابعة السادة الزملاء بالمستجدات.


نقابة الصيادلة

الخصم على الادوية

نقابة صيادلة الاسكندرية

نقيب صيادلة الاسكندرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الملامح الأولى للجزء الثانى من فيلم The King's Men

الملامح الأولى للجزء الثانى من فيلم The King's Men

أصحاب أصحاب .. جايسون ستاثام وداوين جونسون فى افتتاحية Hobbs & Shaw

أصحاب أصحاب .. جايسون ستاثام وداوين جونسون فى افتتاحية Hobbs & Shaw

"قضايا الدولة" تتهم أصحاب مصانع الدرفلة بالتدليس بقضية حماية صناعة الحديد الوطنية

"قضايا الدولة" تتهم أصحاب مصانع الدرفلة بالتدليس بقضية حماية صناعة الحديد الوطنية

مميش: نستعد لتدشين خطوط ملاحية تربط مصر بدول أفريقيا لتسويق إنتاجها للعالم

مميش: نستعد لتدشين خطوط ملاحية تربط مصر بدول أفريقيا لتسويق إنتاجها للعالم

شاهد.. كهربا مع تريزيجيه وكريم حافظ فى تركيا

شاهد.. كهربا مع تريزيجيه وكريم حافظ فى تركيا

الأول علمى بشمال سيناء: بتفرج على المباريات..والأولى أدبى: الثانوية مش بعبع

الأول علمى بشمال سيناء: بتفرج على المباريات..والأولى أدبى: الثانوية مش بعبع

محمد الأول أدبى بأسوان: جمعت بين التفوق ومساعدة والدى فى التجارة

محمد الأول أدبى بأسوان: جمعت بين التفوق ومساعدة والدى فى التجارة

"فضائح الهوا" تدفع أيمن نور لتنظيم دورات تدريبية لمذيعى الإخوان.. أخطاء فادحة للمذيعين بقنوات الشرق ومكملين ووطن.. وخبراء: اختيارات مقدمى البرامج بفضائيات الجماعة اعتمدت على العشوائية

"فضائح الهوا" تدفع أيمن نور لتنظيم دورات تدريبية لمذيعى الإخوان.. أخطاء فادحة للمذيعين بقنوات الشرق ومكملين ووطن.. وخبراء: اختيارات مقدمى البرامج بفضائيات الجماعة اعتمدت على العشوائية

البرلمان يوافق نهائيا بأغلبية الثلثين على قانون تنظيم العمل الأهلى

البرلمان يوافق نهائيا بأغلبية الثلثين على قانون تنظيم العمل الأهلى

الجارديان تكشف فضيحة فساد جديدة للقطرى ناصر الخليفى

الجارديان تكشف فضيحة فساد جديدة للقطرى ناصر الخليفى

2000 فرصة جديدة فى الخريطة الاستثمارية فى مختلف المجالات.. تعرف عليها

2000 فرصة جديدة فى الخريطة الاستثمارية فى مختلف المجالات.. تعرف عليها

التعليم تعتمد جداول امتحانات الدور الثانى لطلاب للدبلومات الفنية

التعليم تعتمد جداول امتحانات الدور الثانى لطلاب للدبلومات الفنية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة