نتنياهو ينتقد الاتحاد الأوربى: تدفنون رؤسكم مثل النعام إزاء خطر إيران

كتب- هاشم الفخرانى

هاجم رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو، الاتحاد الأوروبى لعدم اتخاذه موقفاً صارماً إزاء التهديدات النووية الإيرانية، قائلا: "يدفنون رؤسهم فى الرمال كالنعام".

وأضاف نتنياهو: "ربما البعض في أوروبا لن يستيقظ حتى تسقط الصواريخ الإيرانية على أراضيهم، وسيكون بعد فوات الأوان، على أي حال، سنبذل قصارى جهدنا لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية".

ومن جهته عقب رئيس حزب " أزرق- ابيض" بانى جانتس، على إعلان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي بأن "الولايات المتحدة لا تنوى فرض عقوبات على إيران عقب انتهاك الاتفاقية النووية"، قائلا: "من المهم اليوم تذكير الأصدقاء في أوروبا بأن إيران مشكلة عالمية تهدد السلام العالمى، وأنه لا توجد سياسة بشأن هذه القضية، ولا يمكن لإسرائيل أن تسمح لإيران بالقدرة النووية، وكذلك أنتم".

وأكدت موجيرينى، فى مؤتمر صحفى، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوربى سيواصل العمل لإعادة إيران إلى تنفيذ التزاماتها تجاه الاتفاق النووى"، مشددة على "أننا نطالبها بمراجعة إجراءاتها الأخيرة بشأن الاتفاق الذى يجب الحفاظ على عليه معها لأنه لا سبيل أمام إيران إلا تنفيذ التزاماتها فى الاتفاق، وكل الخطوات التى اتخذتها خارج الاتفاق يمكن العودة عنها مستقبلاً".