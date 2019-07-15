مون: اتهام طوكيو لسيول بانتهاك العقوبات على كوريا الشمالية "تحد خطير"

رويترز

قال الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن اليوم الاثنين إن ما تردد عن اتهام اليابان لكوريا الجنوبية بانتهاك العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية من خلال تصدير سلع محظورة لها يعد "تحديا خطيرا" لبلاده.

وحذر مون خلال اجتماع مع كبار مساعديه من أن قيام اليابان فى الآونة الأخيرة بفرض قيود على صادرات مواد تستخدم فى معدات التكنولوجيا المتطورة إلى كوريا الجنوبية سيلحق أضرارا أكبر بالاقتصاد اليابانى وحث طوكيو على العودة إلى طاولة المحادثات.

وشددت اليابان القيود على تصدير ثلاث مواد تستخدم فى معدات التكنولوجيا المتطورة مشيرة إلى ما وصفته طوكيو بعدم كفاية معايير الرقابة على المواد الحساسة المصدرة إلى كوريا الجنوبية.

وتعتبر القيود ردا على أحكام قضائية صدرت فى كوريا الجنوبية بإلزام شركات يابانية بتعويض عمال كوريين عن تشغيلهم قسريا فى زمن الحرب.