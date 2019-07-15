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موجيرينى: الاتحاد الأوروبى يسعى لتجنب "التصعيد العسكرى " فى الخليج

الإثنين، 15 يوليه 2019 01:40 م
موجيرينى: الاتحاد الأوروبى يسعى لتجنب "التصعيد العسكرى " فى الخليج مفوضة السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى

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أكدت مفوضة السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، فيديريكا موجيرينى، اليوم الإثنين أن الاتحاد الأوروبى يركز حاليا على كيفية تجنب التصعيد العسكرى فى منطقة الخليج .
وأضافت موجيرينى فى تصريحات أدلت بها قبيل مشاركتها في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى فى بروكسل بثها راديو "سوا" الأمريكى أنها تدعم مقترحا عراقيا بعقد مؤتمر إقليمى فى بغداد لدعم العراق ، يركز على كيفية حماية النتائج الجيدة التى تحققت هناك.
وأشارت إلى أن عقد مؤتمر لدعم النتائج الإيجابية التى تحققت فى العراق يصب فى مصلحة دول منطقة الخليج بصفة خاصة ومنطقة الشرق الأوسط بصفة عامة، مؤكدة أن عقد المؤتمر سيكون بمثابة نقطة انطلاق جيدة للمنطقة.


المفوضية الأوروبية

فيديريكا موجيرينى

الاتحاد الأوروبى

الخليج

إيران

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